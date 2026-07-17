Temporal en alta montaña: importante nieve acumulada

Las intensas nevadas se han apoderado de varios sectores de Mendoza y en alta montaña es donde más se hace sentir. Los Bomberos Voluntarios de Uspallata enviaron algunos videos que se ve el temporal en primera persona. El relevamiento marca que en Penitentes hay 70 cm de nieve acumulada este viernes, cuando el jueves por la noche la marca era de 40 centímetros.

Por su parte, en Puquios se registraba esta mañana un metro, en Horcones 1,30 metros y en Las Cuevas 1,50.

Continúan cerrados los pasos internacionales El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado debido a las fuertes nevadas, al igual que el Paso Pehuenche. Las temperaturas previstas para este viernes son de 4° en Uspallata, -4° en Punta de Vacas, -9° en Puente del Inca y -10° en Las Cuevas.