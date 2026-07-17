Temporal en alta montaña: importante nieve acumulada
La nieve se acumula en varios sectores de Mendoza. El paso a Chile continúa cerrado.
Las intensas nevadas se han apoderado de varios sectores de Mendoza y en alta montaña es donde más se hace sentir. Los Bomberos Voluntarios de Uspallata enviaron algunos videos que se ve el temporal en primera persona. El relevamiento marca que en Penitentes hay 70 cm de nieve acumulada este viernes, cuando el jueves por la noche la marca era de 40 centímetros.
Por su parte, en Puquios se registraba esta mañana un metro, en Horcones 1,30 metros y en Las Cuevas 1,50.
Continúan cerrados los pasos internacionales
El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado debido a las fuertes nevadas, al igual que el Paso Pehuenche. Las temperaturas previstas para este viernes son de 4° en Uspallata, -4° en Punta de Vacas, -9° en Puente del Inca y -10° en Las Cuevas.
Las autoridades indicaron que el sistema frontal continuará afectando la alta cordillera, al menos, hasta el 29 de julio. Además, por la intensidad del temporal, no se descarta que este viernes solo sea posible circular hasta Uspallata, mientras se monitorea la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de la ruta.