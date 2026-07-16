Operativo en alta montaña: evacuaran a tras personas hacia Uspallata ante la intensificación de las nevadas

El operativo es coordinado por Gendarmería Nacional, que dispuso de personal y los recursos necesarios para garantizar la correcta evacuación de las personas.

Tres personas serán trasladadas durante horas de la tarde desde un sector de alta montaña hacia la localidad de Uspallata, a traves de un operativo de evacuación, aplicado como medida preventiva ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto para las próximas horas en la zona de cordillera.

El operativo será coordinado por efectivos del Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería Nacional, quienes tomaran las medidas y utilizaran los recursos necesarios para concretar el traslado de los ocupantes de manera segura.

Prevén un fuerte incremento de las nevadas De acuerdo a lo informado por las autoridades, a partir de las 15 está previsto que se intensifique el temporal con abundantes nevadas, situación que podría complicar la circulación y el acceso en distintos sectores de la alta montaña.