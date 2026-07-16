Detenidos, heridos y violencia: el saldo que dejaron los festejos por la Selección en todo el país

Los festejos por el pase a la final se convirtieron en disturbios, policias heridos y civiles muertos. Mendoza, a la cabeza de detenidos en todo el país.

Los festejos por el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial terminaron en disturbios en todo el país.

La épica victoria de la Selección Argentina por 2-1 frente a Inglaterra desató una marea de festejos en todo el país que lamentablemente se vio empañada por graves disturbios, robos y un alto número de heridos y detenidos. Mientras miles de hinchas colmaban las calles de sus ciudades para celebrar el pase a la final del Mundial 2026 contra España, las fuerzas de seguridad debieron intervenir en múltiples provincias para contener enfrentamientos y hechos vandálicos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Obelisco fue el centro de la concentración masiva con banderas y fuegos artificiales. A pesar de la multitud, las autoridades solo detectaron robos y enfrentamientos aislados, sin que se registraran detenciones formales en esa jurisdicción.

El panorama fue distinto en Córdoba, donde la zona del Patio Olmos se convirtió en un escenario de tensión. La policía debió utilizar gas lacrimógeno para dispersar a quienes protagonizaban enfrentamientos con botellazos. El operativo, que contó con 600 efectivos y un helicóptero, culminó con 10 detenidos por resistencia a la autoridad y daños, además del secuestro de más de 1.500 botellas de bebidas alcohólicas.

Mendoza y La Pampa: Heridos de gravedad, detenidos y colapso sanitario La provincia de Mendoza registró uno de los balances más críticos con un total de 41 detenidos y 14 policías heridos. En el departamento de San Martín, un joven resultó herido de bala en el abdomen durante los festejos; antes de ser trasladado en estado delicado, alcanzó a mencionar el nombre de su presunto agresor. Por otro lado, en Maipú, la policía utilizó balas de aire comprimido o goma para dispersar disturbios en la plaza departamental mientras familias y niños se encontraban en el lugar.

En General Pico, La Pampa, se vivió una "batalla campal" que dejó más de 10 heridos y un joven en terapia intensiva tras recibir un botellazo en la cabeza que lo dejó inconsciente. La magnitud de las riñas, que incluyeron el uso de armas blancas, provocó el colapso de la guardia del Hospital Gobernador Centeno y del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que se vio superado en su capacidad de respuesta.