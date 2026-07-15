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Caravana en los accesos y aglomeración en el kilómetro cero: Mendoza festeja Argentina en la final

Abrazos, cánticos y bombos salieron nuevamente a las calles en cada rincón de Mendoza. Los festejos en el kilómetro cero generaron caos en los accesos.

Gabriela Sánchez

Gabriela Sánchez

caravana de autos festejando en el acceso por el pase a la final 1
Walter Moreno / MDZ

ocinazos, accesos colapsados, cánticos, bombos y lágrimas confluyeron en la ciudad de Mendoza tras un partido para el infarto que terminó con un 2 a 1 y dejó a Argentina en la final del Mundial 2026. El duelo será el domingo a las 16 frente a España.

Caos en los accesos del Gran Mendoza

Pasadas las 18, los accesos de ingreso a la ciudad de Mendoza colapsaron de autos intentando llegar al kilómetro cero para celebrar el pase a la final de la Selección argentina. Mientras tanto, el cruce de Garibaldi y San Martín se tinó de celeste y blanco en pocos minutos.

Los cánticos, abrazos entre desconocidos y los bombos no se hicieron esperar. El pueblo celebra el triunfo ante Inglaterra y se ilusiona una vez más como en 2022.

Festejos en cada rincón de la provincia

Las banderas y los festejos se hicieron sentir en cada rincón de Mendoza. Familias, amigos, vecinos y turistas no dudaron en juntarse en plazas, rotondas y espacios públicos para estallar en júbilo.

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