Caravana en los accesos y aglomeración en el kilómetro cero: Mendoza festeja Argentina en la final

Abrazos, cánticos y bombos salieron nuevamente a las calles en cada rincón de Mendoza. Los festejos en el kilómetro cero generaron caos en los accesos.

ocinazos, accesos colapsados, cánticos, bombos y lágrimas confluyeron en la ciudad de Mendoza tras un partido para el infarto que terminó con un 2 a 1 y dejó a Argentina en la final del Mundial 2026. El duelo será el domingo a las 16 frente a España.

Walter Moreno / MDZ Caos en los accesos del Gran Mendoza Pasadas las 18, los accesos de ingreso a la ciudad de Mendoza colapsaron de autos intentando llegar al kilómetro cero para celebrar el pase a la final de la Selección argentina. Mientras tanto, el cruce de Garibaldi y San Martín se tinó de celeste y blanco en pocos minutos.

Los cánticos, abrazos entre desconocidos y los bombos no se hicieron esperar. El pueblo celebra el triunfo ante Inglaterra y se ilusiona una vez más como en 2022.

Festejos en cada rincón de la provincia Las banderas y los festejos se hicieron sentir en cada rincón de Mendoza. Familias, amigos, vecinos y turistas no dudaron en juntarse en plazas, rotondas y espacios públicos para estallar en júbilo.