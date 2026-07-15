Así se festejó en Mendoza el triunfo de la Selección Argentina

Mendoza se vistio de celeste y blanco por el partido de la Selección argentina. La Arístides se convirtió en uno de los centros gastronómicos más elegidos.

Mendoza se detuvo. Este miércoles la provincia entera giró en torno a un solo evento: la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra. Desde la mañana temprano las calles se llenaron de camisetas celestes y blancas, banderas en los autos y una energía colectiva que convirtió a la ciudad en una fiesta anticipada.

Los mendocinos alentaron a la Selección argentina. Milagros Lostes - MDZ Mendoza alentó a la Selección argentina La calle Arístides fue el epicentro de la jornada. Varias cuadras se habilitaron como peatonal y la multitud se concentró frente a más de 18 pantallas gigantes distribuidas en los restaurantes adheridos a las promociones gastronómicas. Cánticos, vuvuzelas y bombos marcaron el ritmo de cada jugada, en una postal que combinó la pasión futbolera con el calor de una tarde mundialista en el centro mendocino.

El fervor no se limitó a la peatonal. Desde primera hora, las remeras de la Selección Argentina coparon negocios, oficinas y espacios públicos. Los autos lucieron banderas ajustadas a los capós y los colectivos no se quedaron afuera: también sumaron color y entusiasmo a una ciudad que literalmente se vistió de celeste y blanco de punta a punta.

El partido se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el árbitro estadounidense Ismail Elfath a cargo del encuentro. La Selección Argentina enfrentó a Inglaterra en un duelo cargado de historia, buscando un lugar en la final del Mundial 2026. Mendoza, desde la distancia pero con toda la pasión, estuvo presente en cada minuto y gritó con fuerza los goles de Enzo Fernández y Lautaron Martínez.