El 1x1 de Argentina contra Inglaterra: la selección más argentina de la historia

Un equipo de época, que no para de ganar. Un grupo que quedará en la historia no sólo por todo lo que logró hasta ahora , sino por llevar el ADN argentino en la sangre. El de la lucha, la perseverancia y la resiliencia. La selección argentina lo hizo de nuevo, venció a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026 .

Y se dio el partido que se esperaba. Cerrado, trabado, luchado, duro. En donde el primero que se equivocara iba a pagarlo caro. Pero nuevamente el combinado de Lionel Scaloni borró una de las máximas del fútbol y con empuje, personalidad y corazón, sacó adelante una misión que parecía imposible.

Con un Enzo Fernández sublime, no sólo por otro gol salvador, con un Cuti Romero que borró a los buenos de ellos y con un Leo Messi que volvió a llevar la celeste y blanca bien alto, la Scaloneta no para de coleccionar historias y va por más.

El golazo de Enzo Fernández para el 1-1 de Argentina a Inglaterra.

Emiliano Martínez (6): Otro partido en donde casi no participó. En el primer tiempo no la tocó y en el gol de Inglaterra no pudo hacer nada. Clave al final para descolgar un par de centros que metían miedo.

Nahuel Molina (3): No logró levantar nunca su nivel durante el actual Mundial y estuvo lejos de lo que mostró en Qatar . Sin influencia en ataque, sufrió con cada ataque del rival y fue anticipado en el 1 a 0.

Lionel Scaloni se la jugó con el ingreso de Simeone y la salida de De Paul, y volvió a acertar.

Cristian Romero (7): Una bestia, por arriba y por abajo. Anuló a Harry Kane, no lo dejó jugar a Jude Bellingham y volvió a ser el estandarte de la defensa.

Lisandro Martínez (5): Si bien no venía haciendo un buen partido, la amarilla en el primer tiempo lo condicionó. No pudo imponer su precisión en la salida para romper la presión alta de los ingleses y fue reemplazado.

Nicolás Tagliafico (6): Firme en la marca, cerró su sector y no sufrió. En el gol de Inglaterra hizo lo que marcaba la jugada. No pudo influir en ataque como en otros partidos.

Giuliano Simeone (6): Dejó de ser el Cholito para ser el Cholo. Una muestra de carácter, personalidad y huevos en un pibe de 23 años. Salió rápidamente de los nervios del principio y después peleó cada pelota como si fuera la última. Un acierto del DT.

Leandro Paredes (5): De entrada estuvo más dispuesto al fuego que al juego. Marcó territorio, pero no estuvo preciso con la pelota en los pies y sólo tuvo un remate, que se fue lejos.

Enzo Fernández, la figura de la cancha, con dos de sus mejores laderos.

Enzo Fernández (8): Se comió la cancha, de principio a fin. Scaloni lo ratificó y le pagó con creces. Cuando tuvo que marcar y meter, lo hizo, y cuando hubo que pisar la pelota, también. Gol consagratorio, otra vez.

Alexis Mac Allister (7): De lo más peligroso en ataque, con dos remates en los palos cuando el partido quemaba. Cuando el equipo lo necesita, no tiene problemas en ponerse el overol para marcar y meter. Levantó su nivel.

Lionel Messi (7): Con poco, volvió a destacarse. Se bancó todas las patadas de los ingleses, pero nunca la perdió. Fundamental con la asistencia del 1 a 1 y en el centro del 2 a 1. El que más merece este momento. Un símbolo.

Julián Álvarez (7): El esquema del primer tiempo lo obligó a cumplir otras funciones, pero en el inicio del complemento generó sólo dos situaciones claras para abrir el marcador. Después fue puro corazón para luchar cada pelota.

Los que ingresaron

Nicolás González (6): Un caballo, como le dice Scaloni. Entró enchufadísimo, decidido a dar vuelta la historia, y llevó peligro por arriba y por abajo.

Rodrigo De Paul (6): Otro acierto del DT. Lo guardó para el momento más caliente del partido, y el Motorcito fue clave para meter a los ingleses contra su arco.

Gonzalo Montiel (6): Entró para pararse como extremo y volvió a mostrar su voracidad en ataque.