"No era un partido más", de Victoria Villarruel a Javier Milei, los festejos del Gobierno por el pase de Argentina a la final

El triunfo ante Inglaterra desató una ola de festejos en la dirigencia. Del oficialismo a la oposición, los mensajes se cruzaron.

Javier Milei anticipó que no irá a la final del Mundial 2026.

Argentina eliminó a Inglaterra este miércoles por la semifinal del Mundial 2026. 40 años después de México 86', la Selección de Scaloni repitió aquel mítico resultado. Acá las reacciones del arco política.

El arco oficialista "La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026", publicó la cuenta oficial de la Oficina Presidencial.

La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 15, 2026 En cuanto a Javier Milei, escribió: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP".

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

LRPMQLRCRMP... — Javier Milei (@JMilei) July 15, 2026 "LIONEL MESSI Y ESTE EQUIPO DE LOCOS NOS LLEVARON POR TERCERA VEZ A LA FINAL DEL MUNDO LOS ARGENTINOS ESTAMOS LOCOS", celebró la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich.

LIONEL MESSI Y ESTE EQUIPO DE LOCOS NOS LLEVARON POR TERCERA VEZ A LA FINAL DEL MUNDO



LOS ARGENTINOS ESTAMOS LOCOS — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026 ¡¡Aguante corazón, aguante!!

¡¡¡Vamos Argentina!!! pic.twitter.com/mFCXSKv950 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) July 15, 2026 Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también hizo presente y dijo que "no era un partido más".