Miles de fanáticos en Bangladesh celebraron el pase de Argentina a la final del Mundial 2026

La victoria de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra desató un multitudinario festejo en Bangladesh, donde miles de hinchas se convocaron en las calles eufóricos.

La pasión de Bangladesh por la Selección argentina volvió a quedar en evidencia.

La pasión de Bangladesh por la Selección argentina volvió a quedar en evidencia. Miles de personas celebraron este miércoles en Daca el pase a la final de la Copa del Mundo del equipo de Lionel Messi, tras imponerse 3-1 a Inglaterra, tal como lo habían hecho los simpatizantes en cada uno de los partidos anteriores en este Mundial 2026.

Miles de aficionados se reunieron en el campus de la Universidad de Daca, donde una pantalla gigante permitió seguir el encuentro en un clima de auténtica fiesta. Vestidos con camisetas albicelestes y agitando banderas argentinas, los hinchas alentaron durante los 90 minutos como si estuvieran en el mismo estadio de Atlanta donde se disputó el difícil encuentro futbolístico.

Festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra La ilusión, sin embargo, estuvo cerca de derrumbarse cuando el equipo inglés tomó una ventaja de 1-0, resultado que silenció por algunos minutos a los fanáticos. Pero la confianza en la reacción del campeón del mundo nunca desapareció y los dos goles anotados por la albiceleste despertó la pasión de los hinchas de Bangladesh.

Los videos con la euforia en las calles rápidamente se viralizaron en redes sociales.