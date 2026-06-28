El tremendo gesto del Dibu Martínez con un periodista de Bangladesh en la zona mixta del estadio de Dallas

Después de la victoria de la Selección argentina sobre Jordania, el arquero Emiliano Martínez protagonizó una de las escenas más emotivas de la jornada.

La clasificación de la Selección argentina a los dieciseisavos de final del Mundial dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Cuando ya abandonaba la zona mixta del AT&T Stadium, Emiliano Martínez escuchó que lo llamaban desde un medio de Bangladesh, se dio vuelta, regresó para saludarlos y les dedicó un sentido mensaje.

"Me encanta Bangladesh", fue lo primero que expresó el arquero, antes de ampliar su respuesta. "Me encantan los aficionados. He estado allí, y realmente adoro el país". El periodista le comentó que los hinchas bangladesíes soñaban con volver a ver a Argentina en una final del Mundial y el Dibu respondió con afecto: "Sí, lo sé, sé lo locos que están por nosotros. La experiencia de estar allí... Me encanta el apoyo. Me encanta cómo, en cierto modo, son argentinos. Todo mi cariño para Bangladesh".

El Dibu frenó su salida de la zona mixta para atender a periodistas de Bangladesh Dibu Martínez tuvo un gesto con un periodista de Bangladesh. @ArgentinaFCBD El vínculo entre Argentina y Bangladesh se hizo mundialmente conocido durante Qatar 2022, cuando millones de fanáticos del país asiático celebraron cada triunfo de la Scaloneta como propio. Sin embargo, la historia comenzó mucho antes. La admiración por el fútbol argentino nació con Diego Maradona en el Mundial de 1986 y se fortaleció con el paso de las décadas, hasta convertirse en un fenómeno cultural.

El día que Dibu Martiínez visitó Bangladesh El Dibu con la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. en 2023. Foto: @SC_ESPN Esa relación también tuvo un capítulo especial en 2023, cuando el arquero de Aston Villa visitó Bangladesh y fue recibido como una verdadera celebridad. Miles de personas lo esperaron en las calles de Dhaka y el campeón del mundo compartió distintas imágenes del viaje en sus redes sociales para agradecer el afectuoso recibimiento.