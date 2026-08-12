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PSG venció 2-1 al Aston Villa, sin Dibu Martínez, y sigue siendo el supercampeón de Europa

Con goles de Kvaratskhelia y Doué, el bicampeón de la Champions se impuso ante los Villanos en Austria y volvió a quedarse con la Supercopa.

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PSG vs. Aston Villa, por la Supercopa de Europa.

PSG vs. Aston Villa, por la Supercopa de Europa.

EFE

En el inicio oficial de la temporada 2026/27, el PSG de Luis Enrique conquistó otro título internacional. Con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué, los parisinos le ganaron por 2-1 al Aston Villa en el Red Bull Arena de Austria y retuvieron la Supercopa de Europa, la final que enfrenta al campeón de la Champions contra el de la Europa League.

Los Villanos no pudieron contar con Emiliano “Dibu” Martínez, quien todavía sigue de vacaciones tras haber perdido la final del Mundial 2026.

Kvaratskhelia abrió la cuenta para el PSG con una gran definición

Kvaratskhelia metió un golazo para el 1-0 del PSG.

El Aston Villa encontró el empate sobre el cierre del PT

Brian Madjo puso el 1-1 para el Aston Villa.

Doué picó habilitado, el VAR corrigió y confirmó el 2-1 del PSG

Désiré Doué firmó el 2-1 del PSG.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de PSG - Aston Villa

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