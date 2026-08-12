PSG venció 2-1 al Aston Villa, sin Dibu Martínez, y sigue siendo el supercampeón de Europa

En el inicio oficial de la temporada 2026/27, el PSG de Luis Enrique conquistó otro título internacional. Con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué, los parisinos le ganaron por 2-1 al Aston Villa en el Red Bull Arena de Austria y retuvieron la Supercopa de Europa, la final que enfrenta al campeón de la Champions contra el de la Europa League.