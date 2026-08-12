PSG venció 2-1 al Aston Villa, sin Dibu Martínez, y sigue siendo el supercampeón de Europa
Con goles de Kvaratskhelia y Doué, el bicampeón de la Champions se impuso ante los Villanos en Austria y volvió a quedarse con la Supercopa.
En el inicio oficial de la temporada 2026/27, el PSG de Luis Enrique conquistó otro título internacional. Con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué, los parisinos le ganaron por 2-1 al Aston Villa en el Red Bull Arena de Austria y retuvieron la Supercopa de Europa, la final que enfrenta al campeón de la Champions contra el de la Europa League.
Los Villanos no pudieron contar con Emiliano “Dibu” Martínez, quien todavía sigue de vacaciones tras haber perdido la final del Mundial 2026.
Kvaratskhelia abrió la cuenta para el PSG con una gran definición
El Aston Villa encontró el empate sobre el cierre del PT
Doué picó habilitado, el VAR corrigió y confirmó el 2-1 del PSG
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