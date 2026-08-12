Federal A: Huracán Las Heras volvió a perder y FADEP rescató un empate

Los equipos mendocinos atraviesan una fecha con resultados dispares en el Torneo Federal A . Huracán Las Heras volvió a perder en la Zona Campeonato, mientras que FADEP empató como local ante Costa Brava. El panorama se completará con la presentación de Atlético Club San Martín.

El único representante mendocino en la Zona Campeonato , Huracán Las Heras, sufrió una nueva derrota. El Globo cayó 1-0 ante Alvarado , en Mar del Plata, y complicó todavía más sus aspiraciones.

El único gol del encuentro fue convertido por Germán Sosa , de penal, a los 63 minutos. Para colmo, Huracán terminó jugando con diez hombres por la expulsión de Rodrigo Arce .

La caída significó la tercera derrota consecutiva para el conjunto lasherino, que necesita reaccionar de manera urgente. En la próxima fecha deberá hacerse fuerte como local para mantener una mínima posibilidad de terminar quinto y buscar así un lugar en la próxima Copa Argentina .

Huracán no pudo en Mar del Plata. Prensa Huracan





FADEP mereció más, pero no pudo ganar

En Russell, FADEP igualó 0-0 ante Costa Brava, en un encuentro correspondiente a la Reválida.

El partido fue parejo, aunque el equipo dirigido por Diego Pozo tuvo argumentos para quedarse con algo más. Sin embargo, le faltó precisión en los metros finales y no encontró los caminos para lastimar al conjunto pampeano.

El empate deja a FADEP con cuatro puntos en la Reválida y con la necesidad de sumar en las próximas jornadas para mantenerse con aspiraciones.

San Martín, por una victoria necesaria

El panorama de los mendocinos se completará a las 21.15, cuando Atlético Club San Martín reciba en el Este provincial a Sol de Mayo de Viedma.

El equipo conducido por Juan Alejandro Abaurre llega con el envión de haber ganado en Tandil y buscará repetir para seguir con pretensiones en la Zona Reválida.

Para el Chacarero, los tres puntos serán fundamentales para sostenerse en carrera y acercarse a los objetivos planteados para esta segunda etapa del campeonato.

Así, entre la necesidad de Huracán de cortar su mala racha, el empate de FADEP y la oportunidad de San Martín, los mendocinos afrontan una jornada decisiva en el Federal A.