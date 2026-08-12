Xavi Hernández fue anunciado como el DT de una histórica selección hasta el Mundial 2030

A 2 años de su salida del Barcelona, Xavi Hernández asume en un importantísimo combinado nacional que viene de tener una decepcionante Copa del Mundo.

Tras una destacadísima carrera como futbolista tanto a nivel clubes como internacional, Xavi Hernández apuntaba a tener un éxito similar en el rol de director técnico. Y si bien su primera temporada a cargo del Barcelona auguraba grandes cosas para él, la chispa se terminó apagando rápido y se fue sin pena ni gloria en 2024.

Desde entonces no volvió a dirigir ningún equipo y, más allá de algún rumor aislado, no estuvo en estos dos años ni siquiera cerca de asumir un nuevo desafío relevante... hasta ahora. Es que en las últimas horas fue anunciado como el nuevo seleccionador de uno de los combinados nacionales más importantes de Europa y que viene de tener una decepcionante actuación en el Mundial 2026.

Xavi es el nuevo DT de la Selección de Países Bajos We proudly present our new head coach. Welcome, Xavi Hernández! #NothingLikeOranje #Xavi2030 pic.twitter.com/9aOpc9J53S — OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026 Se trata de la Selección de Países Bajos, que se quedó sin entrenador luego de la eliminación por penales en dieciseisavos de final frente a Marruecos. Atrás quedaron las versiones que apuntaban a un nuevo regreso de Louis van Gaal, y las cuentas oficiales de los Tulipanes confirmaron la contratación del exvolante español por cuatro años, hasta el Mundial 2030.

Pero la próxima Copa del Mundo, si bien será el máximo desafío, no será el único que tenga la Naranja Mecánica en este ciclo. Antes tendrá la Eurocopa 2028 (a disputarse en Reino Unido e Irlanda) y las Nations Leagues 2027 y 2029, además de las respectivas eliminatorias para la copa continental y la ecuménica.