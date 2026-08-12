Memphis Depay explotó contra Corinthians porque no le renovarán el contrato: "Muy decepcionado, no dejaré esto sin sanción"

El Timao decidió no renovar a Depay, pero el atacante aseguró que existía un acuerdo para extender su vínculo y advirtió que recurrirá a la Justicia.

Corinthians tomó una decisión inesperada y puso punto final al ciclo de Memphis Depay. El delantero neerlandés, uno de los grandes bombazos del fútbol brasileño en 2024, no continuará en el Timao después de que la dirigencia resolviera no ofrecerle un nuevo contrato por motivos estrictamente económicos. Sin embargo, la determinación abrió un conflicto que podría terminar en los tribunales.

Memphis Depay explotó contra Corinthians porque no le renovarán el contrato El propio Memphis reaccionó con dureza a través de sus redes sociales y aseguró que tenía un acuerdo para renovar por dos temporadas más. “Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo en vigor para extender mi contrato por 2 años más”, manifestó el atacante, quien afirmó que la renovación había sido acordada por el presidente y por los departamentos deportivo, legal y financiero de la institución.

Memphis Depay explotó contra Corinthians porque no le renovarán el contrato. EFE Lejos de quedarse solamente con el reclamo público, el ex Barcelona lanzó una advertencia que elevó todavía más la tensión. “Ahora me veo forzado a reaccionar con fuerza para preservar mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero pueden estar seguros de que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”, aseguró Depay, dejando abierta la puerta a una disputa legal contra el club paulista.

La respuesta del Corinthians a la grave acusación de Depay La respuesta de Corinthians llegó mediante un comunicado oficial en el que justificó la decisión por la delicada situación económica de la institución: “Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución”, explicó el Timao, que sostuvo que asumir un nuevo compromiso económico de esa magnitud no sería compatible con el equilibrio que necesita preservar para garantizar su sostenibilidad.