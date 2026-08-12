El conmovedor festejo de gol de Messi en el que buscó una cámara para hablarle al papá: "Te amo, te amo"

Lionel Messi tuvo un debut inolvidable en el Mundial. El capitán argentino marcó un hat-trick ante Argelia y fue la figura del encuentro, pero uno de sus festejos adquirió un significado todavía más profundo después de la muerte de su padre, Jorge, a quien despidió con una emotiva carta publicada en Instagram .

Tras convertir uno de sus goles, Messi buscó rápidamente una de las cámaras ubicadas al costado del campo de juego, miró directamente hacia el lente y repitió: “Te amo, te amo”, haciendo un gesto de fuerza con uno de sus brazos.

La imagen, que quedó registrada durante aquel partido, volvió a cobrar protagonismo después de que el futbolista revelara cuánto había significado para su padre que disputara el que podía ser su último Mundial . En su carta de despedida, Messi contó que Jorge había empeorado justamente en los días previos al comienzo del torneo.

El conmovedor festejo de gol de Messi en el que buscó una cámara para hablarle al papá

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, escribió Messi al recordar las conversaciones que había mantenido con su padre antes de viajar a la competencia. Según relató, su mamá le decía que Jorge iba a mejorar y que podría viajar para verlo.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, agregó el delantero, al explicar la ilusión que ambos tenían de compartir al menos parte de aquella experiencia. Sin embargo, Jorge no pudo acompañarlo durante el torneo.

Messi también recordó que después de cada partido esperaba el mensaje de su padre y que fue entonces cuando comprendió que la situación era realmente delicada. Aun así, mantuvo la esperanza de avanzar en la competencia para darle tiempo a recuperarse y poder verlo jugar.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, señaló el capitán argentino sobre aquella definición, en la que Argentina no pudo quedarse con el título.

El vínculo entre Messi y su papá

En la carta, Messi repasó además el vínculo que construyó con Jorge desde sus primeros años en el fútbol. Recordó que su padre lo llevaba a los entrenamientos apenas terminaba de trabajar y que, aunque su mamá también lo acompañaba cuando él no podía, nunca faltaba a sus partidos.

“Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, escribió Messi con una mezcla de emoción y nostalgia. Para el futbolista, Jorge no fue solamente su padre, sino también una figura fundamental durante toda su carrera profesional.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, expresó. También reconoció que tuvieron reproches y discusiones, pero sostuvo que, con el tiempo, muchas veces terminaba comprobando que su padre tenía razón.

La despedida de Leo a su papá

La muerte de Jorge Messi ocurrió el pasado sábado y llevó al futbolista a publicar una extensa despedida en sus redes sociales. Allí reconoció que todavía le resultaba difícil asumir que ya no volverían a hablar ni a verse y lamentó que se hubiera ido cuando todavía tenían mucho por compartir.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, confesó Messi en uno de los pasajes más personales de la carta.

El argentino también destacó que su padre estuvo a su lado desde el comienzo de su trayectoria y que siempre tuvo un lugar especial en su vida. “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final”, escribió.

Lionel Messi junto a su papá, Jorge. IG @leomessi

La despedida terminó con un reconocimiento al legado de Jorge en la familia y, especialmente, en la formación de sus nietos. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, manifestó.

“Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, concluyó Messi. Así, aquel festejo contra Argelia vuelve a adquirir una dimensión especial: una de las tantas maneras en las que el capitán argentino encontró para hacer presente a su padre en un momento trascendental de su carrera.