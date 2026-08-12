El agradecimiento de Lionel Messi a la gente después de la muerte de su padre: "Gracias por cada gesto"

Lionel Messi volvió a expresarse públicamente tras la muerte de su padre, Jorge Messi , y esta vez lo hizo para agradecer el acompañamiento que recibió junto a su familia durante los últimos días.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el capitán de la Selección argentina destacó las muestras de cariño y el respeto que recibió en medio de uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá”, expresó el futbolista.

Messi también agradeció cada mensaje y gesto recibido, y valoró especialmente la privacidad que le permitieron mantener durante el duelo.

“Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, escribió el astro argentino.

El mensaje se suma a la emotiva carta que Lionel Messi había dedicado a su padre, en la que recordó la relación que mantuvieron desde su infancia, el acompañamiento de Jorge durante toda su carrera y los momentos que compartieron dentro y fuera de las canchas.

En esa despedida, el futbolista había expresado además sus dudas sobre su continuidad en el fútbol y había definido a su padre como “papá, amigo y representante”.