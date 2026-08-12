El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi tras su emotiva carta de despedida a su papá: "Mucha fuerza"

Cristiano Ronaldo le dejó un mensaje a Leo en la emotiva carta a corazón abierto en su cuenta de Instagram para despedir a su papá.

Lionel Messi atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de su padre, Jorge, y recibió muestras de cariño desde distintos lugares del mundo del fútbol. Entre ellas apareció una muy especial: Cristiano Ronaldo se hizo presente en la publicación que el argentino compartió en sus redes sociales para despedir a su papá.

El portugués no quiso dejar pasar la oportunidad de acompañar públicamente a quien fue uno de sus grandes rivales durante una época histórica del fútbol mundial. Cristiano escribió un breve pero contundente mensaje dirigido a Messi y a toda su familia, en una muestra de respeto ante el difícil momento que atraviesan.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi tras su emotiva carta de despedida a su papá “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, expresó el delantero, quien actualmente continúa su carrera profesional mientras Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi tras su emotiva carta de despedida a su papá. IG @leomessi El mensaje de Ronaldo rápidamente se destacó entre las numerosas muestras de afecto que recibió la publicación de la Pulga. Durante más de una década, ambos protagonizaron una rivalidad deportiva que marcó una era, aunque fuera de la cancha siempre existió reconocimiento mutuo por sus respectivas trayectorias.