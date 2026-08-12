Tras despedir a su padre, Lionel Messi dejó Rosario y regresó a Estados Unidos

Lionel Messi pasó tres días en Rosario junto a su familia y este miércoles aterrizó en Florida para retomar su actividad con Inter Miami.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó este miércoles en Estados Unidos, luego de permanecer tres días en Rosario junto a sus familiares para darle el último adiós a su padre Jorge.

El futbolista emprendió el vuelo durante la noche del martes desde su ciudad natal junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro con destino al aeropuerto de Fort Lauderdale.

Lionel Messi aterrizó en Estados Unidos para retomar la actividad con el Inter Miami Durante su estadía en el país, el referente de la Selección argentina estuvo en su residencia de Funes en estricto hermetismo. Tras la triste noticia del fallecimiento de su padre a los 68 años acontecida el último sábado, sus familiares y allegados brindaron sus respetos en una ceremonia íntima realizada el domingo bajo un operativo de seguridad para preservar la privacidad de la dinastía Messi.

Lionel Messi quiere estar presente en el choque de esta noche entre Inter Miami y León de México. Prensa Inter Miami Con el arribo del capitán argentino a Miami, la atención se traslada ahora al plano competitivo del Inter Miami que este miércoles disputará un compromiso decisivo frente a León de México en el marco de la Leagues Cup.

Si bien la participación del rosarino no se encuentra confirmada desde el arranque, el cuerpo técnico liderado por Guillermo Hoyos le otorgó libertad absoluta para que sea él quien defina cuándo quiere estar de vuelta en un campo de juego. De no sumar minutos en el certamen continental, se prevé que Messi acompañe a sus compañeros desde uno de los palcos del estadio.