Despedida a Jorge Messi: el capitán argentino dio el último adiós a su padre

Los restos de Jorge Messi fueron inhumados hoy en el cementerio privado “El Prado” de Rosario, en medio de una ceremonia privada de la que participaron el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, amigos, allegados y toda la familia del futbolista.

La muerte del padre del Diez argentino conmocionó al mundo entero tras confirmarse su fallecimiento a los 68 años durante la madrugada del sábado en un sanatorio de la ciudad santafesina, luego de atravesar una prolongada enfermedad.

El capitán de la selección argentina aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal el sábado alrededor de las 20:45 a bordo de un avión privado desde Fort Lauderdale, Florida, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

Inmediatamente después de su arribo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el astro se reunió con el resto de sus seres queridos para acompañar a su madre, Celia Cuccittini, y a sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol en la íntima ceremonia de despedida.

Además de conformar el sostén del entorno familiar, el empresario había tomado a su cargo la administración de todas las responsabilidades del jugador fuera del terreno de juego durante su extraordinaria trayectoria futbolística.

Pese a que el padre del diez nunca se caracterizó por ser una personalidad mediática, su impacto en el deporte generó inmediatas repercusiones globales.

Muerte de Jorge Messi: condolencias de todas partes del mundo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto a las cúpulas directivas de instituciones como el Barcelona, Inter Miami, París Saint-Germain, River, Boca, Talleres de Córdoba, Newell’s Old Boys, Rosario Central, Vélez, Defensa y Justicia, Huracán, Unión de Santa Fe y Leones de Rosario, entre otros, despidieron formalmente al mánager y enviaron sus condolencias a los allegados en este complejo momento.

También lo hicieron entidades como la Liga Profesional de Fútbol, UNICEF, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y diferentes diarios del mundo.

Tras la confirmación de la noticia, las principales figuras del deporte global, excompañeros de equipo y referentes de distintas disciplinas multiplicaron sus mensajes de afecto dirigidos a la figura del seleccionado nacional.

Durante la jornada, las puertas del cementerio permanecieron cerradas y únicamente se permitió el ingreso de vehículos autorizados. El operativo fue dispuesto para mantener la ceremonia alejada de la exposición pública y garantizar la privacidad del entorno familiar.

La llegada de Lionel Messi a Rosario

La llegada de Lionel Messi y de sus familiares estuvo acompañada por un importante despliegue de seguridad. El vuelo que trasladó al futbolista llegó a las 20:40 y posteriormente el propio Messi manejó hasta el lugar del velorio.

El futbolista volvió así a su ciudad natal para acompañar a su familia en la despedida de su padre. En medio del fuerte hermetismo, el último adiós a Jorge Messi quedó reservado al círculo más cercano, con estrictas medidas de seguridad y sin acceso previsto para el público.