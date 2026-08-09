Muerte de Jorge Messi: la historia de la servilleta donde el padre de Lionel Messi firmó con el Barcelona el acuerdo que cambió el fútbol

Uno de los documentos más importantes en la historia del fútbol es una servilleta.

El pedazo de papel, con 52 palabras escritas y firmado con tinta azul en diciembre de 2000, contiene una promesa del entonces directivo del FC Barcelona, Carles Rexach, de fichar al que luego se convertiría en uno de los más grandes futbolistas de la historia: Lionel Andrés Messi.

"En Barcelona, a 14 de diciembre de 2000 y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carles Rexach, director deportivo del FC Barcelona, se compromete, bajo su responsabilidad y con independencia de cualquier opinión contraria, a fichar al jugador Lionel Messi, siempre que se respeten las cantidades acordadas".

La persona que había logrado semejante documento ante uno de los más poderosos clubes del mundo fue precisamente Jorge Messi , padre de Lionel, quien murió este sábado en la ciudad argentina de Rosario, a los 68 años.

El documento fue firmado por Josep Minguella, asesor de fichajes del club español, y por el agente Horacio Gaggioli, quien había recomendado al joven argentino.

Messi se incorporó al Barcelona un mes después de que se alcanzara el acuerdo y llegó a convertirse en el máximo goleador de la historia del club. Muchos lo consideran, además, el mejor futbolista que pasó por el club... y el mejor de todos los tiempos, a secas.

Getty Images Jorge Messi, centro, padre y figura fundamental en la carrera estelar de Lionel Messi.

Messi debutó con el primer equipo a los 16 años y marcó un récord de 672 goles en 778 partidos con el club catalán.

"La Pulga", como lo bautizaron, consiguió 10 títulos de La Liga y ganó cuatro veces la Liga de Campeones con el Barcelona antes de marcharse al Paris Saint-Germain, en 2021. Actualmente, el argentino campeón del mundo en Qatar 2022 tiene 39 años y juega para el Inter Miami.

Aquella servilleta que abrió paso a la carrera internacional del astro fue firmada durante una reunión organizada por Rexach, quien había invitado a almorzar a Jorge Messi, después de que la familia del futbolista manifestara su preocupación por la falta de respuesta del Barcelona tras una prueba inicial que ya había realizado el adolescente.

En 2024 esa servilleta fue subastada en Nueva York por cerca de US$900.000.

Historia de perseverancia

A principios de 2000, en medio de un clima político complejo en Argentina, Jorge Messi buscaba con afán que el talento de su hijo no quedara enterrado como el de miles de niños en América Latina.

Lionel, con 13 años, ya había deslumbrado a muchos expertos del fútbol que no dudaban de su talento pero sabían que padecía de una deficiencia hormonal que dificultaba su crecimiento y, por ende, había que hacerse cargo de un tratamiento médico que costaba alrededor de US$900 mensuales.

Jorge había estado reunido con directivos de River Plate y del Como italiano, entre otros clubes, pero ninguno podía garantizarle que cubrirían los gastos de la terapia hormonal.

Entonces aparecieron en el camino dos personas clave: los agentes de jugadores Horacio Gaggioli y Josep María Minguella.

Ambos lograron que Rexach, ex jugador del FC Barcelona y en ese momento su director deportivo, probara a Lionel. En septiembre de 2000, Jorge y su hijo viajaron a la ciudad catalana.

Rexach vio al joven Messi y quedó muy impresionado. Pero ese año el FC Barcelona no pasaba por su mejor momento financiero para hacerse cargo de un adolescente y con un tratamiento hormonal que costear.

Getty Images Lionel Messi debutó de manera oficial con el FC Barcelona en 2004.

Pasaban los meses y el club catalán no se decidía. En diciembre, Jorge Messi sí tomó una decisión: se volvían a Argentina.

"Jorge estaba desesperado. Una noche, estando junto a Minguella y Horacio en el club de tenis Pompeya, hablamos por teléfono y me dijo: 'Si esto no se arregla pronto nos vamos. Tengo que volver a Buenos Aires y no veo nada'", le relató Rexach a la cadena ESPN.

Y añadió: "Entonces es cuando, sobre la marcha, lo decidí todo".

El directivo citó de inmediato a Jorge y a su hijo al café donde estaba, el de la Reial Societat de Tennis Pompeia, y con el único papel que tenía a la mano selló un vínculo que sería histórico: el de Lionel Messi y el FC Club Barcelona. Sobre una servilleta.

"El tema de utilizar una servilleta es porque era lo único que tenía a mano. Vi que la única manera de tranquilizar a Jorge era firmando algo, dándole alguna prueba, así que pedí una servilleta a un camarero y lo escribí", relató Rexach.

Se hicieron las consultas pertinentes y ambas partes acordaron que el documento era totalmente válido. De ese modo, "La Pulga" comenzaba su vida futbolística.

Servilleta subastada

Poco después se firmaron los papeles en regla y la servilleta quedó más como una anécdota.

Getty Images Jorge Messi falleció este sábado a los 68 años en Rosario, Argentina.

Gaggioli, quien había estado en la reunión, se quedó con la servilleta y dos décadas después se la dio a la casa de subastas Bonhams para que la remataran.

"Esa servilleta cambió la vida de Messi, el futuro del FC Barcelona y fue fundamental para brindar algunos de los momentos más gloriosos del fútbol a miles de millones de aficionados en todo el mundo", le dijo en 2024 a la BBC Ian Ehling, responsable del departamento de libros raros y manuscritos de Bonhams en Nueva York.

Aunque en algún momento hubo denuncias de que la servilleta no era la original firmada aquella tarde de diciembre de 2000, finalmente quedó demostrada la legitimidad del documento.

La subasta por el histórico pedazo de papel tuvo un precio base de US$300.000. Terminó en un precio cercano al millón de dólares.

Getty Images

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FUENTE: BBC