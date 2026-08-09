Tristeza: tras la llegada de Lionel Messi, la familia despide al padre del jugador

Lionel Messi llegó a Rosario a las 20:40

Lionel Messi llegó esta noche a la ciudad de Rosario, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, para despedir a su padre Jorge Messi, quién falleció esta madrugada en la Clínica Centro tras haber padecido una larga enfermedad.

El capitán de la Selección arribó junto a su familia a las 20.40 al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, luego de haber partido esta mañana desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en un avión Gulfstream V, matrícula N776MA de los Estados Unidos.

Tanto en torno al lugar, como en las inmediaciones del aeropuerto, se desplegó un operativo de seguridad para garantizar la privacidad de la familia.