Así entraba Lionel Messi al cementerio donde descansarán los restos de su padre

El capitán de la Selección Argentina llegó a Rosario procedente de Fort Lauderdale, Estados Unidos, para darle el último adiós a su padre, Jorge Messi, quien murió a los 68 años después de atravesar una larga enfermedad.

Tras un viaje de más de nueve horas, Lionel Messi llegó a Rosario junto a su familia para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió durante la madrugada del sábado tras una larga enfermedad. Al arribar al Aeropuerto Internacional Rosario, el capitán de la Selección Argentina se dirigió hacia el cementerio El Prado, donde descansarían los restos de quien fue una figura fundamental en su vida.

El cementerio El Prado, un espacio de tranquilidad El cementerio privado El Prado, ubicado a pocos minutos del aeropuerto rosarino, se emplaza en un amplio entorno natural de 15 hectáreas parquizadas. Con árboles, flores y espejos de agua, sus construcciones de arquitectura europea buscan ofrecer un espacio de recogimiento. Esto lo ha convertido en uno de los cementerios privados más reconocidos de la región.

La despedida tiene un significado especial para Lionel, quien mantuvo siempre un vínculo muy cercano con su padre. Jorge Messi fue mucho más que el padre del futbolista: acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en Rosario, estuvo a su lado cuando comenzó su carrera en Barcelona y tuvo un papel decisivo en las distintas etapas que atravesó hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Durante décadas fue una de las personas de mayor confianza del capitán argentino y estuvo presente tanto en sus grandes conquistas como en los momentos más difíciles.