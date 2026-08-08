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Inter Miami se vistió de luto por Jorge Messi: el mensaje para Leo y el cambio en sus redes

Inter Miami, el actual club de Lionel, tuvo un sentido gesto con Messi tras la muerte de Jorge: cambió su imagen y publicó un mensaje para Leo.

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Inter Miami tuvo un sentido gesto con Messi tras la muerte de Jorge y publicó un mensaje.

Inter Miami tuvo un sentido gesto con Messi tras la muerte de Jorge y publicó un mensaje.

Prensa Inter Miami

Inter Miami expresó su apoyo a Lionel Messi luego de conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi. El club estadounidense compartió un sentido mensaje en sus redes sociales y se sumó a las muestras de acompañamiento que recibió el capitán argentino desde distintos sectores del mundo del fútbol.

"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", publicó la institución junto a una imagen en homenaje a Jorge. De esta manera, Inter Miami acompañó públicamente al futbolista en este difícil momento.

El comunicado de Inter Miami por el fallecimiento del padre de su capitán

Qué pasará con el próximo partido de Messi

Messi había sido convocado para el partido que Inter Miami disputará este sábado ante Monterrey, por la Leagues Cup. Sin embargo, tras conocerse la noticia, el delantero viajó a Rosario para estar junto a su familia y no será de la partida.

El encuentro está programado para las 21 de la Argentina. En las horas previas, el club también modificó su imagen en redes sociales y colocó un lazo negro como señal de duelo por el fallecimiento de Jorge Messi.

Inter Miami cambi&oacute; su avatar y dej&oacute; un sentido mensaje para Messi tras la muerte de Jorge.

Inter Miami cambió su avatar y dejó un sentido mensaje para Messi tras la muerte de Jorge.

En principio, se espera que el homenaje a Jorge Messi también esté presente en el estadio, con un minuto de silencio antes del comienzo del partido, aunque Inter Miami todavía no confirmó oficialmente esa medida.

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