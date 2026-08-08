Inter Miami se vistió de luto por Jorge Messi: el mensaje para Leo y el cambio en sus redes
Inter Miami, el actual club de Lionel, tuvo un sentido gesto con Messi tras la muerte de Jorge: cambió su imagen y publicó un mensaje para Leo.
Inter Miami expresó su apoyo a Lionel Messi luego de conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi. El club estadounidense compartió un sentido mensaje en sus redes sociales y se sumó a las muestras de acompañamiento que recibió el capitán argentino desde distintos sectores del mundo del fútbol.
"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", publicó la institución junto a una imagen en homenaje a Jorge. De esta manera, Inter Miami acompañó públicamente al futbolista en este difícil momento.
El comunicado de Inter Miami por el fallecimiento del padre de su capitán
Qué pasará con el próximo partido de Messi
Messi había sido convocado para el partido que Inter Miami disputará este sábado ante Monterrey, por la Leagues Cup. Sin embargo, tras conocerse la noticia, el delantero viajó a Rosario para estar junto a su familia y no será de la partida.
El encuentro está programado para las 21 de la Argentina. En las horas previas, el club también modificó su imagen en redes sociales y colocó un lazo negro como señal de duelo por el fallecimiento de Jorge Messi.
En principio, se espera que el homenaje a Jorge Messi también esté presente en el estadio, con un minuto de silencio antes del comienzo del partido, aunque Inter Miami todavía no confirmó oficialmente esa medida.