Inter Miami se vistió de luto por Jorge Messi: el mensaje para Leo y el cambio en sus redes

Inter Miami, el actual club de Lionel, tuvo un sentido gesto con Messi tras la muerte de Jorge: cambió su imagen y publicó un mensaje para Leo.

Inter Miami tuvo un sentido gesto con Messi tras la muerte de Jorge y publicó un mensaje.

Inter Miami expresó su apoyo a Lionel Messi luego de conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi. El club estadounidense compartió un sentido mensaje en sus redes sociales y se sumó a las muestras de acompañamiento que recibió el capitán argentino desde distintos sectores del mundo del fútbol.

"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", publicó la institución junto a una imagen en homenaje a Jorge. De esta manera, Inter Miami acompañó públicamente al futbolista en este difícil momento.

El comunicado de Inter Miami por el fallecimiento del padre de su capitán Our hearts are with our captain, Leo, and the entire Messi family. pic.twitter.com/nJ3umEpirU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2026 Qué pasará con el próximo partido de Messi Messi había sido convocado para el partido que Inter Miami disputará este sábado ante Monterrey, por la Leagues Cup. Sin embargo, tras conocerse la noticia, el delantero viajó a Rosario para estar junto a su familia y no será de la partida.

El encuentro está programado para las 21 de la Argentina. En las horas previas, el club también modificó su imagen en redes sociales y colocó un lazo negro como señal de duelo por el fallecimiento de Jorge Messi.