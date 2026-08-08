Esta fue una de las últimas veces que Jorge Messi vio en vivo jugar a su hijo

El padre del capitán había viajado a Miami antes del mundial para disfrutar de un partido en vivo.

Una de las últimas veces que Jorge Messi vio jugar en vivo a su hijo Lionel fue previo al Mundial en el que Argentina, capitaneada por el astro rosarino, alcanzó la final. Jorge viajó con su mujer, Celia Cuccittini, para acompañar a Lionel en un partido del Inter Miami. Las imágenes de aquel encuentro cobraron relevancia tras conocerse el fallecimiento de Jorge Messi, a los 68 años, luego de una larga enfermedad.

En las imágenes se puede ver a Jorge Messi junto a Celia en un momento especial luego del partido. Ambos reciben el saludo de Lionel y, como recuerdo de aquella jornada, una camiseta del equipo. Jorge aparece sonriente y acompañado por su esposa, mientras el gesto del capitán refleja el reconocimiento hacia sus padres.

El video de Jorge viendo a Messi La importancia de Jorge Messi en la carrera de Lionel La escena adquiere ahora un significado diferente. Durante años, Jorge Messi fue una figura fundamental en la carrera de Lionel, especialmente durante sus primeros pasos en el fútbol y en el proceso que llevó al rosarino a convertirse en una estrella internacional. Aunque en los últimos tiempos su estado de salud había limitado su presencia pública, mantuvo siempre un vínculo muy cercano con sus hijos y permaneció como una de las personas más importantes en la vida del capitán argentino.