La mamá de Lionel Messi reveló cómo está la salud de Jorge Messi y si viajarán al Mundial 2026

Guillermo Capuya se contactó con Celia María Cuccittini y conversaron sobre el estado de salud del papá del futbolista y la posibilidad de viajar por el Mundial.

En La mañana con Moria, el doctor Guillermo Capuya reveló que se comunicó con Celia María Cuccittini después del triunfo de la Selección Argentina y compartió cómo sigue la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, además de contar el intercambio de mensajes que mantuvo con la mamá del capitán.

El médico explicó que, una vez finalizado el partido frente a Egipto, decidió escribirle a Celia pese a la gran cantidad de mensajes que imaginaba que estaba recibiendo. "Ayer, cuando terminó el partido, me imaginé que Celia estaba recibiendo muchos mensajes. De igual manera, le mandé dos cosas", contó el especialista.

Esto fue lo que contó Guillermo Capuya en La mañana con Moria sobre la charla que tuvo con Celia María Cuccittini Capuya explicó que uno de esos mensajes estaba relacionado con un pedido que le habían hecho desde la ciudad de Cutral Có. "Le comenté que le estaban pidiendo a Leo si le podía mandar un saludo a la intendencia de esa localidad", señaló el médico, en referencia a la ciudad donde fue inaugurada la estatua más grande de Lionel Messi.

El profesional también aprovechó la conversación para consultar por el estado de salud de Jorge Messi. Según relató, Celia le respondió: "Sí, tengo mil mensajes, todos de cariño. Jorge está recuperándose". Además, le preguntó si la familia permanecería en Rosario o tenía previsto viajar, a lo que ella contestó: "Por ahora nos vamos a quedar en Rosario".