El alentador mensaje de Messi en redes tras la épica remontada de Argentina ante Egipto

Luego del sufrido 3-2 contra Egipto, Lionel Messi hizo una sentida publicación en su cuenta de Instagram para festejar el triunfo de Argentina.

La Selección argentina sufrió, pero logró vencer a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Tras ir perdiendo 2-0 hasta los 78 minutos, logró reponerse en los últimos 15' y, con goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, remontó el trámite por 3-2 en tiempo de descuento.

Semejante desenlace desgastó emocionalmente a todo el equipo, y eso quedó de manifiesto con las lágrimas de distintos referentes, como Lionel Scaloni y hasta el propio Leo, que rompió en llanto tras el pitazo final. Y algunas horas después de finalizado el partido, dejó un mensaje alentador en redes.

El posteo de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a cuartos de final Messi se expidió en su cuenta de Instagram. Captura @leomessi "Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… ¡¡¡Este grupo es INCREÍBLE!!! Vamossss Argentina...", escribió la Pulga en su cuenta de Instagram junto con una serie de postales del encuentro. Y encabezando el posteo, una foto del equipo completo, dejando en claro que se trató de una gesta colectiva.

Messi ya se había en zona mixta a los pocos minutos de terminar el partido: "Fue un alivio para todos, por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0... Pero, como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido, todavía nos quedaba tiempo y lo dimos vuelta en los 90. Es una locura lo que hizo este grupo hoy. Muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir disfrutando. Ojalá sigamos".