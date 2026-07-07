Los tremendos elogios de Zlatan Ibrahimovic para Messi y su categórica comparación con Cristiano Ronaldo

Tras la histórica remontada de Argentina, Zlatan Ibrahimovic se rindió ante Lionel Messi y dejó una fuerte comparación con Cristiano Ronaldo.

Zlatan Ibrahimovic, ayer crack y hoy comentarista de la cadena FOX, se rindió ante Messi tras la remontada de Argentina y dejó una comparación que hará ruido en todo el mundo.

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Tras el triunfo por 3-2 ante Egipto, Zlatan Ibrahimovic analizó la actuación de Lionel Messi y se deshizo en elogios para el capitán albiceleste, autor de un gol y una asistencia en una noche decisiva para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Messi volvió a ser determinante cuando Argentina parecía al borde de una eliminación inesperada. Primero asistió a Cristian Romero para el descuento y luego marcó el empate que abrió el camino para la remontada consumada por Enzo Fernández en tiempo de descuento. Con esa actuación, además, alcanzó los 8 goles en el Mundial 2026 y se mantiene entre las grandes figuras del torneo.

Los fuertes elogios de Zlatan a Messi Los tremendos elogios de Zlatan a Messi Fox Sports En su rol de comentarista televisivo, Ibrahimovic destacó la capacidad del rosarino para cambiar el rumbo de los partidos más complicados. "Messi se convirtió en un animal y nadie puede atraparlo. Es el mismo Messi que yo vi con mis propios ojos, el que estamos acostumbrados a ver y que seguimos viendo", aseguró el exgoleador sueco.

Además, resaltó la vigencia del capitán argentino a pesar de haber conquistado todos los títulos posibles. "Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balón de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante", agregó.

La comparación con Cristiano Ronaldo Ibrahimovic también se refirió a la histórica discusión entre Messi y Cristiano Ronaldo y dejó una reflexión que rápidamente se volvió viral. Según su visión, la diferencia principal radica en la influencia que ambos tienen sobre sus equipos en los momentos más difíciles.