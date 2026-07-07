Los tremendos elogios de Zlatan Ibrahimovic para Messi y su categórica comparación con Cristiano Ronaldo
Tras la histórica remontada de Argentina, Zlatan Ibrahimovic se rindió ante Lionel Messi y dejó una fuerte comparación con Cristiano Ronaldo.
La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Tras el triunfo por 3-2 ante Egipto, Zlatan Ibrahimovic analizó la actuación de Lionel Messi y se deshizo en elogios para el capitán albiceleste, autor de un gol y una asistencia en una noche decisiva para los dirigidos por Lionel Scaloni.
Messi volvió a ser determinante cuando Argentina parecía al borde de una eliminación inesperada. Primero asistió a Cristian Romero para el descuento y luego marcó el empate que abrió el camino para la remontada consumada por Enzo Fernández en tiempo de descuento. Con esa actuación, además, alcanzó los 8 goles en el Mundial 2026 y se mantiene entre las grandes figuras del torneo.
Los fuertes elogios de Zlatan a Messi
En su rol de comentarista televisivo, Ibrahimovic destacó la capacidad del rosarino para cambiar el rumbo de los partidos más complicados. "Messi se convirtió en un animal y nadie puede atraparlo. Es el mismo Messi que yo vi con mis propios ojos, el que estamos acostumbrados a ver y que seguimos viendo", aseguró el exgoleador sueco.
Además, resaltó la vigencia del capitán argentino a pesar de haber conquistado todos los títulos posibles. "Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balón de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante", agregó.
La comparación con Cristiano Ronaldo
Ibrahimovic también se refirió a la histórica discusión entre Messi y Cristiano Ronaldo y dejó una reflexión que rápidamente se volvió viral. Según su visión, la diferencia principal radica en la influencia que ambos tienen sobre sus equipos en los momentos más difíciles.
"Cuando Argentina iba perdiendo 2-0, todos miraban a Messi porque sabían que él haría algo. Un gol, una asistencia, liderazgo, personalidad... él arrastró a su equipo de vuelta al partido. Eso es lo que hace el mejor jugador", sostuvo el exdelantero.
Finalmente, Zlatan profundizó su análisis y sentenció: "Messi no espera a que el juego venga a él: va y toma el control. Crea oportunidades, dicta el ritmo y hace que jugadores ordinarios parezcan mejores. Ronaldo necesita que el equipo lo lleve. Messi lleva al equipo". Una declaración que reavivó uno de los debates más apasionantes de la historia del fútbol.