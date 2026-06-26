Zlatan Ibrahimovic sorprendió en TV haciendo una broma sobre el pelo de Beccacece, DT de Ecuador

Tras la histórica clasificación de Ecuador a 16vos del Mundial, Zlatan Ibrahimovic hizo una broma sobre el look del actual entrenador de la Tri.

La clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras el histórico triunfo frente a Alemania sigue generando repercusiones en todo el planeta. El último en rendirse ante el equipo de Sebastián Beccacece fue Zlatan Ibrahimovic, quien elogió el planteo del entrenador argentino, aunque terminó robándose todas las miradas con una inesperada broma sobre su look.

Desde su rol como comentarista televisivo, el exdelantero analizó el batacazo de La Tri y destacó la valentía con la que afrontó un partido que parecía muy cuesta arriba: "Lo dije antes del partido. Si tenés una chance, podés tener suerte; si tenés dos chances es un milagro. Tuvieron suerte y un milagro en las chances, pero eso no significa que el partido no fue bueno. Tuvieron una fantástica actuación y ganaron el partido", afirmó.

Lejos de quitarle mérito al resultado, Zlatan profundizó su análisis y explicó por qué, a su entender, Ecuador logró imponerse a una de las grandes potencias del fútbol mundial: "Cuando jugás a ganar, jugás diferente, arriesgás de manera diferente. Los jugadores tienen que atacar y asumir más riesgos. Es un plan de juego distinto. Por eso ganaron. Mis elogios para ellos", sostuvo.

Zlatan Ibrahimovic sorprendió haciendo una broma sobre el pelo de Beccacece X @DiarioOleEC Pero cuando todo hacía pensar que la devolución había terminado, el sueco cambió completamente el tono de la conversación y sorprendió con una ocurrencia que rápidamente se volvió viral. Miró a la conductora Rebecca Lowe y lanzó: "Rebecca, ¿usás el mismo acondicionador que Sebastián, el entrenador de Ecuador?", en referencia al característico peinado de Beccacece.