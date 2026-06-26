Bielsa dejó una fuerte advertencia tras rumores de diferencias con el plantel antes de Uruguay-España

Marcelo Bielsa volvió a quedar en el centro de la escena en la previa del duelo decisivo entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Muy cuestionado por la prensa uruguaya tras los dos empates consecutivos de la Celeste, el entrenador rosarino brindó una conferencia de prensa en el estadio de Guadalajara en la que mantuvo su ya característica actitud: solo levantó la cabeza para responder la primera pregunta y luego habló con la mirada fija sobre la mesa.

La fuerte advertencia de Bielsa a horas del España-Uruguay El seleccionado charrúa se jugará este viernes desde las 21 su clasificación a los dieciseisavos de final, en un partido en el que únicamente una victoria le garantizará el pase a la siguiente ronda. Ante ello, el Loco dejó una fuerte advertencia sobre el juego de su rival: “Sabemos que es un tipo de partidos que, sea cual sea el rival, uno debe estar preparado para poder absorberlo. Sabiendo también que cuanto más calificado el rival, más difícil. España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota”, afirmó.

“El juego de España es asociativo. La creación tiene un peso importante. Habrá que defender y no será sencillo. Una de las mejores formas de defender es lograr que el rival disponga de menos tiempo del balón y también vamos a tratar de que eso suceda. Como en una final, ninguno de los detalles puede no considerarse. La disposición para disputar cada metro y cada pelota va a ser el máximo", añadió.

X @DSportsUY El motivo por el cual es una fuerte advertencia se debe a que en las últimas horas había surgido el rumor de una reunión pedida por el plantel en la que plantearon que querían cambiar el método de entrenamiento para no llegar tan exhaustos a los partidos y que ante España querían defender en un bloque bajo y contragolpear al rival, algo a lo que Bielsa no habría accedido, muy por el contrario, planteó jugar espejado al rival.