Sorpresa en el Mundial: Brasil hizo una picante protesta ante la FIFA que involucra a Argentina

Tras asegurarse la clasificación a los 16vos de final, Brasil le hizo una picante protesta al ente madre del fútbol mundial e involucró a la Albiceleste.

Brasil cumplió con su objetivo deportivo al golear 3-0 a Escocia, quedarse con el primer puesto del Grupo C y avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, puertas afuera del campo de juego, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió abrir otro frente: presentó una protesta formal ante la FIFA por el gol que el VAR le anuló a Vinícius Júnior durante el encuentro.

La jugada ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo. El delantero del Real Madrid presionó a Jack Hendry, le robó la pelota y definió para establecer el 2-0 parcial. No obstante, el árbitro mexicano César Ramos fue advertido desde el VAR, revisó la acción y sancionó infracción del brasileño, dejando sin efecto el tanto. La decisión generó una inmediata reacción de Vinícius: "Es una vergüenza", protestó el atacante.

Brasil hizo una picante protesta ante la FIFA que involucra a Argentina En el escrito enviado a la FIFA, la CBF sostuvo que el criterio utilizado en esa acción no fue el mismo que se aplicó en otros partidos del Mundial. Como ejemplo, citó la jugada protagonizada por Alexis Mac Allister en el triunfo de la Selección argentina sobre Austria, cuando recuperó la pelota ante Xaver Schlager en el inicio de la acción que terminó con el primer gol de Lionel Messi. En ese caso, el árbitro egipcio Amin Omar dejó seguir el juego y el VAR tampoco intervino.

Brasil envió una picante protesta a la FIFA por el gol anulado a Vinicius frente a Escocia y argumentó citando a la Selección argentina. EFE "El gol anulado de Brasil contra Escocia no parece estar alineado con la filosofía adoptada en la competición. Cabe destacar que la decisión pareció inesperada no solo para Brasil, sino también para los jugadores escoceses, cuyas reacciones inmediatas sugirieron que no esperaban una revisión ni la anulación del gol", expresó la Confederación Brasileña en el comunicado oficial. Además, la entidad también manifestó su disconformidad con la designación arbitral para ese encuentro.