Cruce confirmado: Japón empató con Suecia y será rival de Brasil en 16avos de final del Mundial

Con goles de Maeda y Elanga en el complemento, Japón y Suecia igualaron 1-1 en el cierre del Grupo F y ambas aseguraron su boleto a la próxima ronda.

Japón y Suecia jugaron un atractivo partido en el AT&T Stadium de Dallas, donde dividieron puntos por la tercera y última fecha del Grupo F y eso les alcanzó a ambas para meterse en la ronda eliminatoria del Mundial 2026.

Con estos resultados, Países Bajos pasó primera con 7 puntos y enfrentará a Marruecos en dieciseisavos de final. La selección nipona, segunda con 5 unidades, se verá las caras con nada menos que Brasil.

Suecia, en tanto, que ya se aseguró un lugar entre los mejores terceros con 4 puntos y una diferencia de gol de 0 (cero), tendrá que esperar para conocer a su rival, que puede ser Alemania, México, Estados Unidos, Suiza o el primero del Grupo I (Francia o Noruega).

Maeda apareció solo y abrió el partido a favor de Japón Daizen Maeda marcó el 1-0 para Japón. DSports Elanga se jugó al mano a mano y marcó un golazo para el empate de Suecia Elanga firmó el 1-1 de Suecia. DSports Nota en construcción...

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