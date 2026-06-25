Países Bajos se impuso por 3-1 sobre Túnez y se quedó con el primer puesto de su grupo

Países Bajos ganó por los goles de Skhiri en contra al minuto 3, Brobbey a los 7' y Van Hecke a los 62'. Mastouri descontó para Túnez a los 54'.

Por la fecha 3 y última de la primera fase del Mundial 2026, Países Bajos se quedó con el primer puesto del Grupo F al vencer 3-1 a la ya eliminada Túnez en el Arrowhead Stadium de Kansas City. En simultáneo, Japón y Suecia empataron 1-1 en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.

La Naranja Mecánica golpeó rápido y se puso 2-0 arriba a los 7 minutos por los goles tempraneros de Ellyes Skhiri y de Brian Brobbey. Las Águilas de Cártago llegaron a descontar en los pies de Hazem Mastouri a los 54', pero Jan Paul van Hecke puso cifras definitivas a los 62'.

Con estos resultados, Países Bajos pasó primera con 7 puntos y enfrentará a Marruecos en dieciseisavos de final. Japón, segunda con 5 unidades, se verá las caras con nada menos que Brasil. Suecia, en tanto, que ya se aseguró un lugar entre los mejores terceros con 4 puntos y una diferencia de gol de 0 (cero), tendrá que esperar para conocer a su rival, que puede ser Alemania, México, Estados Unidos, Suiza o el primero del Grupo I (Francia o Noruega).

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El gol en contra de Skhiri para el 1-0 de Países Bajos DIFÍCIL EMPEZAR PEOR PARA TÚNEZ



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