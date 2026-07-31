Alarma en Europa por migrantes marroquíes en España: Francia se blinda y Países Bajos en alerta

El Gobierno de Francia ha reforzado los controles en la frontera con España tras la crisis de migrantes registrada en Ceuta este jueves y que continúa durante la jornada del viernes. Países Bajos pide que se haga lo debido y buena partes de Europa muestra su alerta.

"Ante la situación constatada en el enclave de Ceuta , desde anoche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española", ha indicado el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, en un mensaje en redes sociales en respuesta a la crisis vivida en la ciudad autónoma.

En este sentido, ha confirmado que las autoridades francesas han activado a las Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para "realizar controles en profundidad".

Ceuta ha amanecido este viernes con el continuo flujo de personas que entran desde Marruecos a primera hora de la mañana, después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press.

Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.

Piden cerrar la frontera de España con Marruecos por la entrada masiva de migrantes. Foto Efe EFE

Países Bajos en alerta

Las autoridades de Países Bajos han mostrado este viernes su "preocupación" ante la crisis migratoria que está viviendo Ceuta y han pedido al Gobierno español hacer "lo necesario" para "proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea".

"Desarrollos preocupantes en Ceuta. Confiamos en que España haga lo necesario para proteger las fronteras exteriores de la UE y en que Marruecos también tome las medidas adecuadas", ha aseverado el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen.

En este sentido, ha informado de que durante la mañana de este viernes ha mantenido conversaciones con representantes españoles y marroquíes para abordar el asunto. "Es bueno que la Comisión Europea haya ofrecido ayuda", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales. Dpa