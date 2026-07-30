España movilizó al Ejército en Ceuta para reforzar el control fronterizo ante la masiva llegada de migrantes

El Gobierno de España ordenó la movilización de unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para reforzar las tareas de la Guardia Civil frente al incremento de llegadas de migrantes irregulares desde Marruecos . La medida busca fortalecer el control de la frontera del Tarajal, donde en los últimos días miles de personas han intentado ingresar a territorio español.

Según informó La Moncloa, las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo de la Guardia Civil y bajo la coordinación del Mando de Operaciones, con el objetivo de colaborar en las tareas necesarias para mantener la seguridad en la ciudad autónoma.

Actualmente, unos 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) se encuentran destinados de manera permanente en la vigilancia fronteriza. A ese contingente se sumó un pelotón adicional de 20 agentes y, de acuerdo con la información oficial, en las próximas horas se incorporarán otros dos pelotones, con 40 efectivos más.

La movilización recuerda a la crisis migratoria registrada en mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 ciudadanos marroquíes ingresaron a Ceuta en un corto período de tiempo ante la pasividad de las autoridades del país vecino, lo que obligó entonces al despliegue de efectivos militares.

En paralelo al refuerzo de la seguridad, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al Gobierno central la declaración de un estado de emergencia nacional.

El dirigente argumentó que en los últimos diez días la ciudad recibió cerca de 1.500 migrantes irregulares, una cifra que representa aproximadamente el 2 % de la población local y que, según las autoridades ceutíes, ha puesto al límite la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

EFE

No obstante, el Ministerio del Interior rechazó la solicitud al considerar que la figura del estado de emergencia nacional solo puede aplicarse ante situaciones derivadas de catástrofes naturales.

La respuesta del Gobierno español

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo está concentrando todos sus esfuerzos en contener la situación.

Según expresó, el Gobierno trabaja en una respuesta inmediata mediante la movilización de los recursos disponibles, la coordinación con las autoridades de Marruecos y organismos internacionales, además de la preparación de medidas destinadas a recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.

Pedro Sánchez dijo que el Gobierno español está trabajando para enviar recursos a Ceuta. X @sanchezcastejon

Mientras tanto, las autoridades locales advirtieron que el Centro de Atención Temporal para Migrantes se encuentra desbordado por el aumento de llegadas registrado en los últimos días, lo que incrementa la presión sobre los servicios de asistencia y alojamiento.

La evolución de la situación en la frontera de Ceuta mantiene en alerta al Gobierno español, que continúa reforzando los dispositivos de seguridad y seguimiento mientras busca contener uno de los principales puntos de ingreso irregular a la Unión Europea desde el norte de África.