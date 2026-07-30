Polémica en España: piden retirar el Premio Princesa de Asturias a Leo Messi

Juntan firmas para revocar el Premio Princesa de Asturias a Messi tras la final del Mundial. Estas son las razones.

Una fuerte controversia rodea a Leo Messi. Decenas de peticiones en la plataforma Change.org buscan frenar el Premio Princesa de Asturias otorgado en vísperas de este año.

Cientos de firmas piden reconsiderar el Premio Princesa de Asturias La plataforma Change.org suma cientos de apoyos contra el astro argentino. Diversos usuarios exigen a la Fundación Princesa de Asturias revocar la distinción asignada para la edición 2026.

El rechazo explotó tras la final del Mundial entre España y Argentina. Los promotores de la campaña acusan al capitán de conducta antideportiva. Afirman que sus gestos durante el partido y en la premiación van contra el juego limpio.

"Como muchos españoles, me llenó de orgullo ver a nuestra Selección Nacional de Fútbol Masculina dejarlo todo en el campo en la Final de la Copa del Mundo. Sin embargo, me decepcionó profundamente la falta de respeto mostrada por Lionel Messi hacia nuestro país y nuestro equipo, mostrándose impasible ante las agresiones a algunos de nuestros jugadores por parte de algunos compañeros de equipo suyos, siendo él quien ostentaba el brazalete de capitán de su formación y observando dichas agresiones, así como el indubitado y perfectamente organizado acto de volverse toda la Selección de Fútbol de Argentina y dar la espalda (excepto un jugador) a nuestra Selección Española", dice la petición.

Los minutos que siguieron el final del Mundial vieron escenas de violencia y caos en la cancha. Getty Images El jurado había anunciado el premio a Messi el pasado 3 de junio. Su elección buscaba reconocer una carrera llena de éxitos y valores dentro del deporte internacional.