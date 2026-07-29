Terremotos en Venezuela: Catherine Fulop prepara una ayuda y cómo colaborar
Cuándo y dónde será el 'Arepazo' impulsado por Catherine Fulop tras los terremotos ocurridos en Venezuela.
La actriz y presentadora Catherine Fulop lidera una cruzada humanitaria. Su meta es llevar alimento a los afectados por los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio.
El 'Arepazo solidario' llega este 9 de agosto a Buenos Aires
Catherine Fulop impulsa una campaña benéfica bajo el nombre de "Arepazo solidario" para recolectar fondos. La iniciativa busca brindar apoyo a miles de familias golpeadas por los recientes terremotos.
La cita gastronómica tendrá lugar el domingo 9 de agosto a partir del mediodía en el restaurante Chacaito, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La jornada se extenderá hasta agotar la venta total.
Todo el dinero recaudado irá a la organización Cocinando por Venezuela. Este grupo de voluntarios trabaja de forma continua entregando comida a las víctimas instaladas en refugios y campamentos de La Guaira.
Los potentes sismos generaron graves pérdidas humanas y dejaron a miles de personas sin un techo seguro. Ante la emergencia actual, la comunidad de residentes en Argentina suma esfuerzos para enviar platos de comida a las zonas afectadas. La convocatoria invita a todos los vecinos a colaborar mediante la compra de arepas.