Terremotos en Venezuela: Catherine Fulop prepara una ayuda y cómo colaborar

Cuándo y dónde será el 'Arepazo' impulsado por Catherine Fulop tras los terremotos ocurridos en Venezuela.

La actriz y presentadora Catherine Fulop lidera una cruzada humanitaria. Su meta es llevar alimento a los afectados por los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio.

El 'Arepazo solidario' llega este 9 de agosto a Buenos Aires Catherine Fulop impulsa una campaña benéfica bajo el nombre de "Arepazo solidario" para recolectar fondos. La iniciativa busca brindar apoyo a miles de familias golpeadas por los recientes terremotos.

La cita gastronómica tendrá lugar el domingo 9 de agosto a partir del mediodía en el restaurante Chacaito, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La jornada se extenderá hasta agotar la venta total.

La modelo y una situación delicada. IG @fulopcatherine Todo el dinero recaudado irá a la organización Cocinando por Venezuela. Este grupo de voluntarios trabaja de forma continua entregando comida a las víctimas instaladas en refugios y campamentos de La Guaira.