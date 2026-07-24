De forma inesperada, Catherine Fulop liquidó a Gabriela Sabatini y expuso la interna familiar que las separa

Con cautela pero sin rodeos, la madre de Oriana dejó en claro la postura actual ante el distanciamiento y abrió la puerta a una futura reconciliación.

La actriz se refirió a la actualidad del vínculo familiar en una reciente entrevista. / Captura LAM

Las internas en el círculo de los Sabatini continúan sumando capítulos. Luego de la marcada ausencia de Gabriela Sabatini en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala realizada en 2024, las miradas volvieron a posarse sobre la dinámica interna del clan tras la llegada de un nuevo integrante.

"Al lado de uno están las personas que te quieren y quieren estar", afirmó la conductora. Captura de pantalla Youtube América TV. En esta oportunidad, Catherine Fulop rompió el silencio durante una entrevista con el ciclo LAM y analizó cómo influyó la llegada al mundo de Gia, la primera hija de la joven pareja, en el vínculo con la emblemática extenista argentina.

No se guardó nada: qué dijo Catherine Fulop sobre Gabriela Sabatini A pesar de la inmensa felicidad que atraviesa la casa con el arribo de la bebé, la actriz confirmó que la brecha afectiva se mantiene intacta. La modelo fue muy clara al describir el momento de alegría pero también la persistente frialdad en el contacto.

"Oriana otra vez se vuelve a ir. Pero la verdad que como siempre digo tener un nieto ha sido como la frutilla de la torta, para la familia ha sido una alegría muy grande", sostuvo emocionada la actriz al recordar este nacimiento.

Sin embargo, ante la consulta directa de la cronista sobre un posible llamado o mensaje de felicitación por parte de Gabriela, la respuesta fue tajante. "La verdad que no quiero hablar de ella ni eso, no hubo ninguna señal", expresó con prudencia.