"Una estupidez": la contundente defensa de Moria Casán a la Argentina ante los dichos de Samuel L. Jackson

Tras la final del Mundial, la conductora expresó su malestar con las críticas internacionales y aseguró que la generosidad nacional es envidiada en todo el mundo.

La diva defendió el orgullo nacional y cruzó duramente al actor de Hollywood. / Captura Eltrece

Las repercusiones tras el cierre del Mundial no se detienen y cruzaron la frontera del espectáculo. Luego de las polémicas declaraciones del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien calificó a la Argentina como un país racista, Moria Casán decidió contestarle de forma directa.

“Yo me envuelvo con mi bandera, amo a mi país y lo voy a defender siempre”, sentenció la conductora. Captura Eltrece Durante la emisión de su ciclo, la conductora analizó el impacto de estas palabras. Casán relacionó el asunto con el clima de frustración tras el subcampeonato y el fenómeno mediático que rodea al fútbol profesional.

Sin pelos en la lengua, Moria fue con todo contra los que critican al país En ese marco, la diva rechazó de plano la acusación de la estrella hollywoodense. “La Argentina es un país... tenemos un lema que es ‘país generoso’”, afirmó, remarcando que a todos los visitantes se les coloca una “red carpet” y se los recibe con hospitalidad.

Moria cuestionó el grado de conocimiento que tienen en el exterior sobre la realidad local. “Le preguntás algo y te dice Centroamérica, no sé. En una de esas sabe un montón y ha estudiado nuestra historia, porque algo tenés que decir para decir una estupidez como esa”, manifestó sobre los comentarios del artista.

El actor estadounidense desató una fuerte controversia tras sus polémicas acusaciones sobre el país. Instagram/@samuelljackson Además, valoró las ventajas únicas que ofrece la nación a quienes llegan desde afuera. “Yo encuentro que el argentino tiene una amplitud en demasía para lo que es el extranjero. Incluso educación gratis, chicos, ¡por favor!”, sostuvo.