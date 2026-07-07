El viral del día: la imperdible reacción de Moria Casán y Cecilia Roth al triunfo de Argentina en pleno rodaje

En medio de las grabaciones de la nueva serie de La One, las actrices vivieron con mucha tensión los últimos minutos del partido de la Selección.

El rodaje de la próxima serie de Moria Casán tuvo que poner un freno. La Selección vivía su momento más agónico con un 2 a 0 antes de los 79 minutos. En un video que captura la intimidad del set de filmación, se puede ver a La One junto a Cecilia Roth y parte del equipo técnico, viviendo los interminables minutos de descuento del partido entre Argentina y Egipto.

La escena quedó marcada por la impaciencia de las actrices y los presentes frente al tiempo que se hacía eterno. Con la mirada fija en una notebook, las actrices no pudieron ocultar su incredulidad al ver que el tiempo adicionado superaba cualquier lógica habitual.

El video del día: "¡Moria, hacé algo!" "No se puede creer que no termine", se escucha decir a Moria, dando pie a una serie de quejas y humoradas ante la demora del árbitro. En medio del nerviosismo, alguien del equipo incluso le suplicó a la diva, a modo de broma, que interviniera con sus influencias: "¡Moria, hacé algo, Moria!".

Sin embargo, esto no impidió que las figuras le dedicaran elogios a los jugadores. Durante esos tensos minutos, se escucharon piropos directos hacia Lautaro Martínez y una mención a Simeone, aunque la diva debió haberse equivocado porque el jugador nunca ingresó a la cancha.