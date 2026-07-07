El llanto de Mirtha Legrand y Celia Messi ante el gran triunfo de Argentina: "Ella lloraba y yo también"

Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras un partido que mantuvo a todo el país al borde del asiento. Luego de una victoria para el infarto frente a Egipto por 3 a 2 , el alivio y la felicidad se apoderaron de cada rincón de la nación.

Mientras algunos famosos eligen las redes sociales para expresar su desahogo, Mirtha Legrand optó por una vía mucho más directa e íntima, protagonizando uno de los episodios más emotivos de la jornada futbolera.

En diálogo con Marina Calabró para El Observador, La Chiqui relató con lujo de detalles cómo transitó el cierre del partido y la profunda emoción que la invadió. "Fantástico... lloré al final cuando hicieron los goles, lloré" , confesó la histórica conductora.

Acto seguido, Mirtha reveló que agarró su teléfono y se comunicó directamente con la familia del capitán de la Selección. "La llamé a la mamá de Messi, a ella, que tengo el teléfono. Lloraba de emoción, imaginate" , relató.

Aunque aclaró que la comunicación fue muy breve debido a la inmediatez del pitazo final, destacó la inmensa calidez del intercambio: "Ella lloraba de emoción y yo también lloraba... Son momentos de explosión, muy tiernas, muy cariñosas. En un momento ella me dijo: 'Sos un amor, sos un amor, Mirtha' ".

Además de la anécdota personal, la conductora no dejó pasar la oportunidad de elogiar el desempeño del plantel dirigido por Lionel Scaloni, asegurando que será un partido que muchos no olvidarán fácilmente por tratarse de algo "extraordinario". "Un equipo estupendo y realmente un compañerismo entre todos. Se ayudaron, se solidarizaron y bueno, al final triunfamos", reflexionó.

El temor a la derrota

Fiel a su estilo frontal y sincero, Mirtha Legrand no ocultó que llegó a dudar del resultado durante los minutos más tensos del encuentro. Ante la pregunta de Calabró sobre si en algún momento vio complicado el panorama, la diva no dudó: "Sí, sí, sí. Pensé que se volvían".

Sin embargo, lejos del enojo por una posible eliminación, confesó que su mayor angustia pasaba por la falta de reconocimiento que podía llegar a sufrir el equipo al volver al país. "A mí lo que más me dolía, lo que más me molestaba, es que pensando que iban a llegar y no los iba a recibir nadie... Pensé: 'Uy, van a llegar acá, pobrecitos, y nadie los va a recibir'", admitió con gran empatía por los jugadores.