Mirtha Legrand confesó el incómodo desliz que atravesó Jesica Cirio en su programa: "Estaba pegado"

Mientras la modelo está en la mira de la Justicia, Mirtha Legrand recordó una llamativa anécdota que protagonizó en sus almuerzos televisivos.

Mirtha Legrand recordó una llamativa anécdota del paso de Jesica Cirio por su programa hace unos años, cuando la diva estaba al frente de sus clásicos almuerzos televisivos.

“Yo tengo un recuerdo de ella. que en los años que hago televisión, nunca me pasó", introdujo Legrand ante la curiosidad de sus comensales.

Luego, la conductora reveló sobre lo que sucedió con Jesica Cirio: "Vino a un programa cuando yo hacía los almuerzos, estábamos comiendo y de pronto se esuchó un ruido, '¡plic!'. Se le había salido un diente, de adelante".

Mirtha Legrand reveló un insólito percance de Jesica Cirio Entre risas, Mirtha Legrand continuó sobre el desliz de la modelo: "No sé si hago mal en contarlo. Estoy haciendo una enemiga creo".

En tanto que sobre la resolución que le dio Cirio a ese mal momento, Legrand detalló: "Agarró el diente y se levanto de la mesa. No sé si fue al camarín o a dónde fue, volvió a los cinco minutos. El diente estaba pegado".