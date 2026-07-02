Afirman que Jesica Cirio y María Eugenia Ritó fueron pareja y dieron detalles: "Vino a mi casa"

Durante la mañana de este miércoles, Moria Casán sorprendió a todos al confirmar que Jesica Cirio y María Eugenia Ritó fueron pareja hace muchos años. La declaración de la diva no tardó en hacer eco y el tema fue abordado en profundidad por la mesa de SQP (América TV), donde salieron a la luz los pormenores dicha historia.

El detonante de este recuerdo fue la aparición de una fotografía retro donde se las ve a ambas dándose un beso. Si bien la bisexualidad de Ritó siempre fue un tema que la propia vedette abordó con total soltura y libertad en los medios, el grado de intimidad de su relación con Cirio se mantenía bajo llave. Según afirmaron en el panel, no se trataba simplemente de "amigas con derechos" o compañeras de salidas, sino de un vínculo formal y de pareja consolidada en la época dorada de sus participaciones en el Bailando.

Para entender el peso de esta relación, hay que remontarse a los inicios de Jesica Cirio en el medio. En una entrevista de archivo del año 2025 que reflotaron en el programa, la propia María Eugenia Ritó confirmaba el rol fundamental que tuvo en la carrera de la actual conductora. Ritó fue quien le consiguió sus primeros trabajos importantes, abriéndole las puertas del exigente mundo del teatro de revista.

En aquella nota, la exvedette aseguraba que quería mucho a Jesica y que la consideraba su "pichona". Sin embargo, el dolor por la falta de códigos terminó quebrando el vínculo. Cuando Ritó atravesó momentos oscuros y necesitó una mano amiga, intentó comunicarse con su expareja, pero la respuesta fue el silencio absoluto. Cirio nunca le atendió el teléfono, un gesto que Ritó jamás le perdonó y que marcó el final definitivo de su historia.

Ritó fue consultada directamente sobre el supuesto romance. Fiel a su estilo desenfadado, explicó cómo era la dinámica nocturna entre ellas. "En algún momento jodíamos, íbamos a bailar. Yo soy muy picotera" , reconoció sin tapujos, y dejó el grado de intimidad a la imaginación del público: "Cuando la conocí vino a mi casa... te lo dejo a tu libre albedrío".

Sin embargo, el tono de la exvedette cambió al recordar cómo Cirio se fue alejando a medida que su fama crecía. Según Ritó, en aquella época la modelo era muy apegada y observaba de cerca su manejo en el ambiente porque anhelaba triunfar: "Capaz que quería estar en la tele, ser vedette, que es lo que logró. Por eso yo le di el lugar para ser conocida".

Jesica Cirio y María Eugenia Ritó. Archivo MDZ

María Eugenia fue contundente al definir la actitud de Jesica una vez que alcanzó el estrellato: "Fue totalmente desagradecida, me soltó la mano".

El punto final del vínculo tuvo que ver con un favor laboral no correspondido. Ritó relató que le pidió a Cirio que la contactara con el representante Leandro Ruud para gestionar pautas publicitarias y presencias en eventos con empresarios importantes. A partir de esa solicitud, el diálogo se cortó. Además, deslizó un sugerente motivo detrás de ese alejamiento: "Capaz que no quería que yo siga sabiendo cosas de lo que ella hacía o cómo se manejaba".

Para cerrar, apuntó directamente contra los frentes legales de la conductora con una frase lapidaria: "Que se arregle con la Justicia y que no llore ahora, que se haga cargo. Pero no sé cómo hace... siempre zafa esta mujer".