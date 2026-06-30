Fabián Doman reveló un fuerte dato en medio de la polémica con Jesica Cirio: "Hay otro..."

Fabián Doman opinó sobre el escándalo que rodea a la modelo y sacó a la luz una nueva información tras los videos virales donde se la ve mostrando dólares.

Jesica Cirio se encuentra en estos momentos en el foco de una enorme tormenta luego de los videos donde se la puede observar mostrando bolsas, cajas y cajones llenos de dólares. Esto causó una enorme indignación y Fabián Doman opinó al respecto.

La modelo no la está pasando para nada bien y, de hecho, tomó la decisión de cerrar sus redes sociales. Como una primera medida, había cerrado la posibilidad de comentar sus publicaciones y finalmente terminó deshabilitando su cuenta de Instagram.

Fabián Doman dialogó con Puro Show y fue tajante ante esta situación que indignó a todos: "Al principio pensé que todo venía por una clave política y ahora creo que es una clave más que tiene que ver con el negocio del juego, noche, droga y prostitución".

El dato que reveló Fabián Doman tras la polémica con Jesica Cirio Respecto al video, el periodista confesó que "lo conté hace un mes y medio en redes". También confirmó que "hay otro video y el original dura siete minutos y medio y hay otro video más, pero no es en el vestidor".

Fabián Domán reveló que hay otro video más. Foto: captura de video / El Trece. La declaración de Jesica Cirio tras la difusión de los videos Jesica Cirio compartió un comunicado días atrás luego de que los clips salieron a la luz y allí ella se defendió: "He sido víctima del hackeo de mis dispositivos personales, mediante los cuales se sustrajeron y divulgaron ilegalmente imágenes y videos privados".