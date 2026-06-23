La brutal reacción de Mario Pergolini al ver los videos de Jésica Cirio con bolsas repletas de dólares
Tras la viralización de las polémicas imágenes del vestuario de la modelo, Pergolini no se guardó nada y fue muy picante e irónico al respecto en Otro día perdido.
Mario Pergolini arrancó la semana muy picante en Otro día perdido, donde se hizo eco de los polémicos videos de Jesica Cirio en un vestidor. En las imágenes se observan bolsas repletas de dólares distribuidas entre los estantes de los placards y dentro de una valija.
Para acompañar el tema, el conductor apareció en el estudio con una valija, lo que despertó la curiosidad de sus panelistas, que enseguida le preguntaron si tenía pensado viajar.
Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Jesica Cirio
"Lo que más bronca me da de todo, que cuando lo vi me dio una bronca, fue que yo acá ponía el sandwich", comentó irónicamente el periodista, mientras mostraba una bolsa hermética.
"Quién iba a decir que la gente esta iba a tener semejante... Cirio, no me molesta que seas rica, no me molesta en lo más mínimo. Ni siquiera si es corrupto, tampoco me preocupa, a esta altura ya no me preocupa. Lo que me preocupa es que tenés un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), ¡muy ordenada!", continuó su descargo el comunicador.
Fue entonces cuando Pergolini se preguntó cuánto dinero podría entrar en una valija de ese tamaño y mostró al aire el video de la modelo. "Tenemos un arquitecto entre nosotros, Alejandro Borensztein, que estuvo calculando delante nuestro. Tres palos verdes entran acá", aseguró el conductor mientras exhibía el equipaje que tenía en sus manos.
Más adelante, Agustín "Rada" Aristarán también opinó al respecto y se refirió al escándalo de Manuel Adorni: "Qué bien le vino a Adorni. Arrancó Adorni, aparece Flor Peña, a la mier... Adorni. Ahora, aparece ésta, a la mier... Flor Peña".
Luego, Mario Pergolini se refirió a la polémica de Martín Insaurralde, el Yategate: "Bueno, indignado, estoy molesto. Siempre me quedé pensando que todavía la causa contra Insaurralde no empezó, no hay nada. Adorni debe también estar ahí diciendo: 'Loco, estoy por entrar a juicio'. Y siempre me quedé pensando por qué, entre todos los yates que puede alquilar, alquiló uno que se llama Bandido".