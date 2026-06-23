La brutal reacción de Mario Pergolini al ver los videos de Jésica Cirio con bolsas repletas de dólares

Tras la viralización de las polémicas imágenes del vestuario de la modelo, Pergolini no se guardó nada y fue muy picante e irónico al respecto en Otro día perdido.

Mario Pergolini arrancó la semana muy picante en Otro día perdido, donde se hizo eco de los polémicos videos de Jesica Cirio en un vestidor. En las imágenes se observan bolsas repletas de dólares distribuidas entre los estantes de los placards y dentro de una valija.

Para acompañar el tema, el conductor apareció en el estudio con una valija, lo que despertó la curiosidad de sus panelistas, que enseguida le preguntaron si tenía pensado viajar.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Jesica Cirio "Lo que más bronca me da de todo, que cuando lo vi me dio una bronca, fue que yo acá ponía el sandwich", comentó irónicamente el periodista, mientras mostraba una bolsa hermética.

"Quién iba a decir que la gente esta iba a tener semejante... Cirio, no me molesta que seas rica, no me molesta en lo más mínimo. Ni siquiera si es corrupto, tampoco me preocupa, a esta altura ya no me preocupa. Lo que me preocupa es que tenés un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), ¡muy ordenada!", continuó su descargo el comunicador.

El conductor llevó una valija al piso para calcular cuántos dólares entran en ese espacio. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Fue entonces cuando Pergolini se preguntó cuánto dinero podría entrar en una valija de ese tamaño y mostró al aire el video de la modelo. "Tenemos un arquitecto entre nosotros, Alejandro Borensztein, que estuvo calculando delante nuestro. Tres palos verdes entran acá", aseguró el conductor mientras exhibía el equipaje que tenía en sus manos.