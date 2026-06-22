El letal reclamo en vivo de Moria Casán a Jésica Cirio en medio del revuelo por los videos de los dólares: "¡Devuélvanmela!"

Fiel a su estilo picante, Moria rompió el silencio tras la filtración de las grabaciones de los fajos de dinero y le hizo un inesperado pase de factura a Cirio.

Un nuevo escándalo tiene a Jesica Cirio en la mira de todos tras la viralización de unos videos donde aparecen cientos de dólares. Los lujos en la vida de la conductora siempre dieron que hablar, sobre todo después de su ostentosa boda con Elías Piccirillo. Ahora, en medio del revuelo, Moria Casán reapareció para hacerle un impensado pase de factura.

Sobre el detrás de escena de la causa, Mercedes Ninci reveló en La mañana con Moria cuáles son los próximos pasos de los investigadores. "El tema entonces es que hay que hacer dos pericias, la pericia del video, la comparación del video ese con el vestidor. Y con el anterior, porque eso ya estaba en la justicia, ella lo entregó por extorsión", explicó la periodista.

Así fue el pedido que le hizo Moria Casán a Jesica Cirio Según la periodista, la estrategia de la exconductora de La Peña de Morfi es plantarse como víctima de un delito que sufre desde hace meses. "Ella dice que hace más de un año que la vienen extorsionando con difundir esos videos que son del ámbito privado de ella", aseguró la comunicadora.

Fiel a su estilo picante, "La One" aprovechó el aire de la televisión para exigir que le regresen un valioso presente que les hizo por su boda.

La conductora le pidió a Cirio y Elías Piccirillo que le devuelvan una colcha que les regaló por su casamiento. Foto: Instagram @giacobbeofficial "Yo estuve en ese casamiento y les regalé una colcha espectacular. ¡Carísima! ¡Devuélvanmela!. Sí, es una colcha carísima de piel", pidió Casán.