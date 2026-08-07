La impactante confesión íntima de Nora Colosimo en vivo que dejó a todos sin palabras

La madre de Wanda Nara estuvo en el programa de Moria Casán, rompió el filtro y sorprendió a todos al dar detalles de su vida personal.

La vida personal de Nora Colosimo quedó en el centro de la escena luego de una entrevista con Moria Casán en La Mañana con Moria. La madre de Wanda y Zaira Nara participó de una charla descontracturada en la que habló de distintos aspectos de su presente, luego de haber debutado con su propio programa de streaming en APTRA.

Fiel a su estilo, la diva no dejó pasar la oportunidad de hacer una pregunta directa y se interesó por la intimidad de su invitada. "¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?", le consultó la conductora. Colosimo respondió con total naturalidad y sorprendió a todos en el estudio al contestar: "Anoche".

La mamá de Wanda y Zaira Nara dio una nota este viernes para La mañana con Moria. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La respuesta provocó risas y comentarios entre quienes estaban presentes, que destacaron la actitud de Nora y celebraron su sinceridad. "¡Mirá qué mujer gánica! Inauguró el streaming, se fue de jodas y todo muy bien", expresaron tras escuchar la confesión.

El ida y vuelta entre ambas continuó en un clima de confianza, y la actriz volvió a indagar sobre la relación sentimental de Colosimo. "¿Tu novio es más joven que vos, amora?", le preguntó la presentadora. Aunque Nora prefirió no brindar mayores detalles, dejó en evidencia que atraviesa una etapa positiva en lo personal.