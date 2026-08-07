Se viene la Concert Week 2026: cómo acceder a descuentos y beneficios para shows en Argentina

La tercera edición de la propuesta ofrecerá descuentos y beneficios exclusivos para acercar a los fanáticos a sus artistas favoritos.

La cuenta regresiva para una nueva edición de DF Concert Week ya comenzó. Del 10 al 16 de agosto, la iniciativa impulsada por DF Entertainment ofrecerá descuentos, experiencias exclusivas y promociones especiales para distintos conciertos programados en la Argentina.

Durante seis días, los fanáticos de la música en vivo podrán acceder a beneficios vinculados a algunos de los espectáculos más esperados del año. Además de promociones para la compra de entradas, la organización anticipó que habrá oportunidades especiales relacionadas con shows que ya agotaron sus localidades.

Concert Week. DF Entertainment La propuesta forma parte de Concert Week, una iniciativa global creada por Live Nation para celebrar la experiencia de los recitales en vivo y acercar a los seguidores a sus artistas favoritos mediante acciones exclusivas.

Descuentos, meet & greet y experiencias exclusivas La edición 2026 incluirá distintos beneficios destinados al público. Entre ellos habrá descuentos en entradas, meet & greet, early access, merchandising exclusivo y acceso a pruebas de sonido (soundcheck).

Además, la organización adelantó que durante la semana también se anunciarán beneficios sorpresa vinculados a conciertos muy demandados, incluso algunos que ya no cuentan con localidades disponibles. Cada jornada sumará nuevas oportunidades, por lo que las promociones no se darán a conocer de manera anticipada sino de forma escalonada a lo largo de toda la semana.