Daniel Caesar confirmó su esperado debut en Buenos Aires: cuándo y dónde tocará el canadiense

El cantante canadiense tendrá su debut en Argentina en el marco de su gira mundial, presentando con el trabajo más exitoso de su carrera.

El cantante y compositor canadiense Daniel Caesar confirmó su primer recital en la Argentina. El show será el 5 de diciembre en el Estadio Obras Sanitarias, como parte del Son of Spergy Tour, la gira mundial con la que presenta su cuarto álbum de estudio, considerado el trabajo más exitoso de su carrera.

El álbum más exitoso de su carrera La visita del músico tiene lugar mientras atraviesa la etapa norteamericana de la gira de presentación de Son of Spergy, disco publicado en octubre de 2025. El álbum alcanzó el puesto número cuatro del Billboard 200 y le otorgó al artista su primer número uno en el ranking Top R&B/Hip-Hop Albums de Billboard, consolidándose como el lanzamiento más exitoso de su trayectoria.

Daniel Caesar se presentará en el Estadio Obras de Buenos Aires. DF Entertainment En este nuevo trabajo, Daniel Caesar desarrolla un repertorio centrado en cuestiones personales como la familia, la fe y la identidad. La producción también mantiene una característica habitual de su carrera: las colaboraciones con distintos artistas. El disco incluye participaciones de Sampha, Clairo, Dev Hynes (Blood Orange), Justin Vernon (Bon Iver), Rex Orange County y Yebba, ampliando el abanico sonoro de una obra que combina soul, gospel, folk y R&B.

Una carrera construida a partir del soul y el R&B Nacido en Toronto, Daniel Caesar comenzó a consolidar su carrera internacional con Freudian (2017), un álbum debut atravesado por el gospel con el que creció y que obtuvo certificaciones de platino tanto en Estados Unidos como en Canadá, además de recibir un Juno Award.

De ese trabajo surgieron dos de las canciones más representativas de su repertorio. "Get You", junto a Kali Uchis, consiguió certificación de triple platino y una nominación al Grammy en 2018. En tanto, "Best Part", grabada junto a H.E.R., obtuvo el premio Grammy a la Mejor Interpretación R&B en 2019.