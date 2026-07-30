Silvestre y La Naranja agotó un show y suma otra fecha en Buenos Aires: cuándo será

La banda confirmó una nueva fecha tras agotar las entradas para su regreso a los escenarios porteños. Cuándo tocará Silvestre y La Naranja.

Silvestre y La Naranja confirmó una segunda presentación en Buenos Aires después de agotar las entradas para el show previsto el 17 de octubre en C Art Media. Ante la rápida respuesta del público, la banda agregó una nueva función para el 18 de octubre, también en el espacio ubicado en Chacarita.

El regreso marcará el reencuentro del grupo con sus seguidores porteños después de un año sin presentaciones en la ciudad y funcionará como el inicio de la despedida de "Alter Ego", el álbum que impulsó una de las etapas más importantes de su trayectoria reciente.

El cierre de una etapa y el comienzo de un nuevo ciclo Integrada por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida, la banda utilizará estos conciertos para comenzar a despedir el universo de Alter Ego y, al mismo tiempo, abrir el camino hacia su próximo material discográfico.

Silvestre y La Naranja anunció una nueva fecha en Buenos Aires. Gentileza Durante este período, Silvestre y La Naranja consolidó canciones como "Prisionero perfecto", "Invencibles" y "Adicto al temblor", que se transformaron en algunos de los temas más representativos de su repertorio.

"En septiembre se cumplirá un año del último show en Buenos Aires. Componer y estar en estudio nos encanta, lo disfrutamos y es una parte re importante y linda de la música. Pero tocar en vivo te completa de una forma que es muy difícil de explicar. Más tiempo no puede pasar. Nos queremos volver a ver", expresó la banda al anunciar el regreso.