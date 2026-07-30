Revés para Rosalía: la estrella argentina que se negó a participar de su show por un fuerte motivo

En el programa Primicias Ya revelaron el nombre de una figura de nuestro país que se bajó del espectáculo de Rosalía y contaron el motivo.

Rosalía llegó a Argentina en medio del fuerte escándalo que se generó por su publicación contra la Selección argentina. La artista española se prepara para brindar sus shows y en el programa Primicias Ya revelaron que una estrella argentina se bajó del espectáculo.

La cantante se encuentra hospedada en el espectacular hotel Four Seasons y se montó un amplio operativo de seguridad. En la previa, Santiago Sposato, panelista de canal América, confirmó que Rosalía recibió una mala noticia por parte de una figura de nuestro país.

La española tiene una canción llamada "El Confesionario" y la dinámica es invitar a figuras del país donde va a dar los shows. Lo cierto es que Moria Casán fue la estrella que se negó a participar.

Moria Casán, la estrella argentina que se bajó del show de Rosalía en Buenos Aires La conductora de El Trece reveló el motivo y se debe a "labura de lunes a lunes" y también aclaró que el show es en un "día de descanso mío y lo priorizo porque si voy hay cámaras y tengo que hacer notas, pero no es porque la cancelaron".