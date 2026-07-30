En medio de la polémica, Rosalía llegó a Argentina para sus shows: las fotos

La cantante arribó a nuestro país en la madrugada de este jueves. La artista se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires a principios de agosto.

Rosalía ya está en Argentina, luego de la polémica que generó en el país por compartir en sus redes sociales un video de Mia Khalifa que utilizaba su canción La Perla. La cantante española llegó durante la madrugada y quedó bajo un importante operativo de seguridad, a pocos días de sus presentaciones en el Movistar Arena.

El arribo se produjo alrededor de las 2.30 de la madrugada, en un vuelo privado y directo desde Chile hacia el FBO de Ezeiza. El avión había partido previamente desde el aeropuerto de San Fernando para ir a buscar a la artista, pero finalmente no pudo aterrizar allí debido a que el lugar no cuenta con servicio durante ese horario.

Mirá las fotos de la llegada de Rosalía a Argentina La cantante llegó a Ezeiza en la madrugada de este jueves. RS Fotos. La artista dará cuatro shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. RS Fotos. Según la información a la que accedió MDZ, Rosalía salió directamente del show que realizó en Chile y se trasladó en camioneta hasta el aeropuerto para emprender viaje hacia Buenos Aires. En Ezeiza ya la esperaba parte de su equipo de traslado, con una combi utilizada por la cantante y varias camionetas destinadas al operativo.

La artista habría viajado acompañada por unas seis personas, en un avión con capacidad para aproximadamente 15 o 20 pasajeros.

La llegada de Rosalía se da tras el revuelo que generó el video que compartió de Mia Khalifa. RS Fotos. La cantante voló desde Chile a Buenos Aires. RS Fotos. El operativo también incluyó motos de la policía y un fuerte despliegue para mantener el máximo hermetismo alrededor de su llegada. La intención fue evitar cualquier tipo de incidente o acercamiento mientras la cantante ingresaba al país, especialmente teniendo en cuenta la repercusión que tuvo en Argentina la publicación que realizó días atrás.